كرة يد.. موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة أفريقيا

فاز الأهلي على ميكيلي الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وأقيمت مباراة الأهلي وميكيلي الإثيوبي، على صالة محمد الخامس في الجولة من مرحلة المجموعات لبطولة أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب الأهلي أمام ريد ستار الإيفواري، غدًا الأحد على صالة محمد الخامس بالدار البيضاء، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية.

وتفوق الأهلي باكتساح على الفريق الإثيوبي، حيث أنهى الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 23-5.

وتقام بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، مدينة الدار البيضاء بالمغرب، خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويتواجد الأهلي مع أندية ريد ستار الإيفواري، وشبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي، وميكيلي 70 الإثيوبي، والبوليس الرواندي.

وتضم قائمة الأهلي كل من، إبراهيم المصري، وعبد الرحمن حميد، وعبد العزيز زيزو، وعمر كاستيلو، محسن رمضان، سيف هاني، ياسر سيف، عمر سامي، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد مجدي، عماد أوكا، معاذ عزب، أحمد عوض، هشام مودي، محمد صلاح، كسباريك، وتوماس جيبالا.