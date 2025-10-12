المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

0 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة يد.. موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:25 م 11/10/2025
يد الأهلي

يد الأهلي

فاز الأهلي على ميكيلي الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وأقيمت مباراة الأهلي وميكيلي الإثيوبي، على صالة محمد الخامس في الجولة من مرحلة المجموعات لبطولة أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب الأهلي أمام ريد ستار الإيفواري، غدًا الأحد على صالة محمد الخامس بالدار البيضاء، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية.

وتفوق الأهلي باكتساح على الفريق الإثيوبي، حيث أنهى الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 23-5.

وتقام بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، مدينة الدار البيضاء بالمغرب، خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويتواجد الأهلي مع أندية ريد ستار الإيفواري، وشبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي، وميكيلي 70 الإثيوبي، والبوليس الرواندي.

وتضم قائمة الأهلي كل من، إبراهيم المصري، وعبد الرحمن حميد، وعبد العزيز زيزو، وعمر كاستيلو، محسن رمضان، سيف هاني، ياسر سيف، عمر سامي، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد مجدي، عماد أوكا، معاذ عزب، أحمد عوض، هشام مودي، محمد صلاح، كسباريك، وتوماس جيبالا.

الأهلي بطولة أفريقيا يد الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 1
عمان

عمان

60

انذار لـ عصام الصبحي لاعب عمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg