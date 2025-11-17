المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"اهدوا شوية والسوشيال ميديا خربت بلاد".. رسائل نارية من حسام حسن لمنتقدي منتخب مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:06 م 17/11/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

هاجم حسام حسن، مدرب منتخب مصر، كل من ينتقد منتخبنا الوطني بعد الخسارة من أوزبكستان، مشيرا إلى أنه يجب الصبر على الجهاز الفني أسوة بالمدرب الأجنبي.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "هذه المباريات عبارة عن تدريب وقمنا ببعض التعديلات واعتمدنا على جميع اللاعبين، لا توجد لدي أزمة في الإصابات لكن في الحقيقة لدينا إصابات عديدة".

وأضاف: "الجميع تأخر في ضخ لاعبين جدد لمنتخب مصر، وأقول للجماهير الحقيقية أننا نجرب ونعدل في بعض طرق اللعب ولدينا فريق بأكمله غائب بسبب الإصابة".

وواصل مدرب منتخب مصر: "أريد من بعض الناس أن تهدأ (شوية)، وأغلب الناس تحب المنتخب، لكن هناك بعض الناس تنتقد المنتخب.. أقول لهم إنني أحب بلدي وأحب جماهيري".

وتابع حسام حسن: "استفدنا بالتأكيد من التجربتين الوديتين ولدي ثقة في جميع اللاعبين، حتى لو لم نحقق الفوز اليوم كنت سأقول ذلك، هؤلاء اللاعبين شاركوا في 4 مباريات خلال 10 أيام فقط".

واستكمل منفعلا: "بعض اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا.. ما الأزمة في أننا نجرب ونشرك محمد شحاتة وأسامة فيصل ومصطفى شوبير ما الأزمة؟ .. لماذا تصبر الناس (الوحشة) على المدرب الأجنبي فقط، هذا الجهاز بذل مجهودا كبيرا وسأظل أعمل بهذه الطريقة لأني أحب بلدي، (السوشيال ميديا خربت بلاد) وإن شاء الله نفرح بمنتخبنا".

وأردف: "أخرجنا لاعبين جدد للمنتخب هم ذخيرة جديدة لنا، (أقول للناس الوحشة اهدوا شوية)".

قبل أن ينهي: "في المباراة الماضية ارتكب اللاعبون أخطاء نتجت عن الهدف الأول، ما الأزمة؟، (هفضل كدة وصلنا كأس عالم وكأس الأمم والزعلان خليه يستخبى شوية حتى نستكمل مهمتنا)".

منتخب مصر حسام حسن أوزبكستان

