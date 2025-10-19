المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في نهائي بطولة أفريقيا للأندية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:58 م 19/10/2025
الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي

الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي

حجز النادي الأهلي مقعده في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، للعام الثالث على التوالي، خلال النسخة المقامة حاليًا في المغرب.

وتأهل الأهلي لنهائي البطولة القارية، عقب انتصاره العريض على حساب فاب الكاميروني، بنتيجة 37-14.

وينتظر النادي الأهلي تحديد منافسه مساء اليوم، حيث سيلتقي مع الفائز من لقاء منتدى درب سلطان المغربي وريد ستار الإيفواري.

ومن المنتظر إقامة نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الأهلي في الحفاظ على لقبه، الذي توج به في النسخة الماضية، والتي أقيمت في المغرب أيضًا، على حساب فريق فلاورز البنيني.

ويتسلح الأهلي بمدربه الإسباني ديفيد ديفيز، الذي عاد لقيادة الفريق الأحمر مجددًا، خلفًا للدنماركي ستيفان مادسن، الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي، لتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الأهلي
الأهلي
الأهلي كرة يد

