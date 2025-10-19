حجز النادي الأهلي مقعده في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، للعام الثالث على التوالي، خلال النسخة المقامة حاليًا في المغرب.

وتأهل الأهلي لنهائي البطولة القارية، عقب انتصاره العريض على حساب فاب الكاميروني، بنتيجة 37-14.

وينتظر النادي الأهلي تحديد منافسه مساء اليوم، حيث سيلتقي مع الفائز من لقاء منتدى درب سلطان المغربي وريد ستار الإيفواري.

ومن المنتظر إقامة نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الأهلي في الحفاظ على لقبه، الذي توج به في النسخة الماضية، والتي أقيمت في المغرب أيضًا، على حساب فريق فلاورز البنيني.

ويتسلح الأهلي بمدربه الإسباني ديفيد ديفيز، الذي عاد لقيادة الفريق الأحمر مجددًا، خلفًا للدنماركي ستيفان مادسن، الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي، لتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.