أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد وحكام مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

ويخوض بيراميدز كأس السوبر الأفريقي باعتباره بطلًا لدوري الأبطال، بينما حصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام السوبر الأفريقي

سيقود السوبر الأفريقي طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل شانتير، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.