مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

رسميًا.. موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:19 م 02/10/2025
كأس السوبر الأفريقي

السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد وحكام مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

ويخوض بيراميدز كأس السوبر الأفريقي باعتباره بطلًا لدوري الأبطال، بينما حصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام السوبر الأفريقي

سيقود السوبر الأفريقي طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل شانتير، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

 

السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان موعد السوبر الأفريقي

أخبار تهمك

