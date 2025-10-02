أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد وحكام مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب بيراميدز كأس السوبر الأفريقي بوصفه بطلًا لدوري الأبطال، بينما حصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

سيقود السوبر الأفريقي طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل شانتير، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

من هو الحكم السوداني محمود إسماعيل؟

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه الحكم السوداني محمود إسماعيل شانتير وعلاقته بالكرة المصرية..

1- موسم 2024-25.. أدار مباراتين لبيراميدز.

- أمام دجوليبا وانتصر فيها بيراميدز بنتيجة 6-0 في دور المجموعات.

- أمام صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

2- موسم 2023-24.. أدار مباراة لمنتخب مصر ضد غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وانتهت بالتعادل 1-1.

3- موسم 2022-23.. أدار مباراة للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الرجاء المغربي وانتهت بفوز الأهلي 2-0.

4- موسم 2018-19.. أدار مباراة للأهلي ضد سيمبا التنزاني في مجموعات دوري أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 1-0.

5- موسم 2017-18.. أدار مباراة لمنتخب مصر ضد إسواتيني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 2-0.

6- موسم 2016-17.. أدار مباراة لسموحة ضد نيروبي الكيني وانتهت بفوز سموحة بنتيجة 4-0 في الدور التمهيدي للكونفدرالية.