أكد علي جابر، لاعب بيراميدز، أن فريقه يطمح للتتويج بكأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، عندما يلتقي الفريقان في القاهرة.

وتقام مباراة كأس السوبر الأفريقي 2025 على ملعب الدفاع الجوي يوم السبت المقبل، بين بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية.

وأوضح جبر، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن جميع لاعبي نادي بيراميدز "في كامل تركيزهم، من أجل تحقيق الثنائية القارية، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "يقوم كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني، بتحضيرات جيدة للمباراة والفريق جاهز تماما للمواجهة، واللاعبون في قمة تركيزهم على الرغم من أن الفترة التي تسبق مباراة السوبر الأفريقي فترة توقف دولي".

وواصل: "بعد عودة المجموعة بالكامل لتدريبات الفريق، خاصة وأنه يوجد أكثر من 14 لاعبا دوليا، سيكون التركيز انصب التركيز فقط على تلك المواجهة الهامة، خاصة وأن نادي نهضة بركان أحد الفرق الكبيرة في قارة أفريقيا".

وأردف: "المواجهة ستكون صعبة بكل تأكيد، وأتمنى أن يكون التوفيق في النهاية من نصيب نادي بيراميدز، وأن يتوج بلقبه الأفريقي الثاني".

ولدى سؤاله عن وجود أفضلية لبيراميدز في مباراة كأس السوبر نظرا لأن المباراة ستقام على أرض فريقه، قال جبر: "حظوظ الفريقين متساوية بكل تأكيد وأفضلية اللعب في القاهرة لن تكون بالشيء الكبير".

واستمر: "بكل تأكيد نهضة بركان فريق كبير ومعتاد على اللعب خارج أرضه وأمام ضغوط جماهيرية كبيرة، وهو فريق ظهر بصورة قوية في النسخة الأخيرة لكأس الكونفدرالية الأفريقية التي تُوج بلقبها، ويضم لاعبين جيدين، ولكن في النهاية نادي بيراميدز هدفه اللقب القاري مهما كانت قوة المنافس".

وفي رده على سؤال عما إذا كان الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى سيزيد من طموح الفريق لإضافة لقب آخر، أكد جبر: "بالتأكيد الفوز بلقب أفضل بطولة أفريقية (دوري أبطال أفريقيا) هو إنجاز رائع خاصة وأن التتويج جاء في وجود أندية كبيرة في القارة لها تاريخ طويل من المشاركات والبطولات ومتمرسة لسنوات طويلة في البطولة القارية".

وأكمل: "بالطبع ما حدث هو شيء كبير وإنجاز لنادي بيراميدز ولاعبيه وإدارته وطاقمه الفني وكل من ينتمي لهذه المنظومة".

وشدد: "بالطبع الفوز باللقب يعطينا الثقة لتحقيق المزيد من البطولات، وكعادة نادي بيراميدز يلعب من أجل التتويج بكل بطولة يشارك فيها، والثقة كبيرة في المجموعة بأن تحقق البطولة القارية الثانية".

وأسهب: "نهضة بركان منافس قوي فهو حامل لقب الدوري المغربي وبطل الكونفدرالية، ويمتلك بالفعل مجموعة قوية من اللاعبين أصحاب الخبرات ولديهم الطموح، ولكن في كل حال نادي بيراميدز بطل القارة ولاعبوه طموحهم بلا حدود وهدفهم الاحتفال بكأس السوبر".

وعن مفاتيح الفوز بالمباراة قال: "المباريات الكبيرة تفوز بها بتفاصيل بسيطة جدا داخل الملعب، ولا بد في هذه المواجهات الكبيرة أن يبذل اللاعبون أقصى ما لديهم ويقدمون 200% من مجهودهم من أجل الفوز وحصد اللقب الغالي، ولا بد من الكفاح على كل كرة في المباراة وأن يكون التركيز في قمته طوال الـ90 دقيقة".

وأتم: "من الضروري عدم ارتكاب الأخطاء وعدم استقبال أي أهداف تجعل الأمور صعبة، ومن الوارد أن تسجل أهدافا في أي دقيقة من اللقاء ويجب أيضا ألا تستقبل أهدافا، وتفاصيل بسيطة وصغيرة فقط تحسم في النهاية نتائج المباريات النهائية والبطولات".