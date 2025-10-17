يبحث فريق بيراميدز عن تتويج جديد عندما يستضيف نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2025.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق أحداث مباراة السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتطلع بيراميدز للتتويج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما حصد نهضة بركان اللقب في نسخة 2022.

كأس السوبر الأفريقي يلمع في ملعب الدفاع الجوي (صور)

بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

لا بد من وجود فائز في موقعة السبت.. ولكن ماذا لو انتهى الوقت الأصلي من السوبر الأفريقي بالتعادل؟.

وتأكد خلال الاجتماع الفني للسوبر الأفريقي أنه إذا انتهت المباراة بالتعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد بطل السوبر.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفوري.

فيما سيرتدي نهضة بركان قميصه الأساسي البرتقالي في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأزرق الكامل.

تحدٍ على 3 مستويات.. السوبر الأفريقي بوابة بيراميدز للثأر من نهضة بركان