المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

2 0
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السوبر الأفريقي 2025.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:21 م 17/10/2025
كأس السوبر الأفريقي

كأس السوبر الأفريقي

يبحث فريق بيراميدز عن تتويج جديد عندما يستضيف نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2025.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق أحداث مباراة السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتطلع بيراميدز للتتويج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما حصد نهضة بركان اللقب في نسخة 2022.

كأس السوبر الأفريقي يلمع في ملعب الدفاع الجوي (صور)

بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

لا بد من وجود فائز في موقعة السبت.. ولكن ماذا لو انتهى الوقت الأصلي من السوبر الأفريقي بالتعادل؟.

وتأكد خلال الاجتماع الفني للسوبر الأفريقي أنه إذا انتهت المباراة بالتعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد بطل السوبر.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفوري.

فيما سيرتدي نهضة بركان قميصه الأساسي البرتقالي في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأزرق الكامل.

تحدٍ على 3 مستويات.. السوبر الأفريقي بوابة بيراميدز للثأر من نهضة بركان

كأس السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان موعد السوبر الافريقي السوبر الأفريقي 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg