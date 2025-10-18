المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

9 30
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تحدٍ على 3 مستويات.. السوبر الأفريقي بوابة بيراميدز للثأر من نهضة بركان

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:21 م 16/10/2025
لاعبو فريق بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي، عندما يلتقي مع نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء بعد غد السبت.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، تقام في تمام الثامنة مساء بعد غد السبت، على ملعب الدفاع الجوي، بحثًا عن بطولة أفريقية جديدة هذا الموسم.

تحدي بيراميدز

تحدي بيراميدز في مواجهة نهضة بركان، سيكون في المقام الأول للفوز بلقب أفريقي جديد، بالإضافة إلى اللعب على محورين آخرين ضد نهضة بركان نفسه ومديره الفني معين الشعباني.

المحور الأول تحت شعار، الثأر، حيث إن بيراميدز واجه نهضة بركان مرة واحدة فقط من قبل، وكانت في نهائي كأس الكونفدرالية، قبل 5 سنوات.

آنذاك خسر بيراميدز المباراة النهائية أمام نهضة بركان (1-0)، وفقد فرصة التتويج بالبطولة الأفريقية الأولى في تاريخه، عام 2020.

بينما المحور الثاني سيكون ضد معين الشعباني، التونسي الذي ليس بغريب على الكرة المصرية، الذي سبق له ملاقاة بيراميدز في عدة مناسبات، ويتطلع لتحقيق الانتصار الثاني ضده.

ولعب بيراميدز ضد معين الشعباني، 3 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تعادل مرتين رفقة سيراميكا كليوباترا والمصري.

بينما فاز بيراميدز في مرة واحدة ضد معين الشعباني مع المصري (3-1)، في مباراة أقيمت لحساب موسم 21-22.

بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg