يستعد فريق بيراميدز للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي، عندما يلتقي مع نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء بعد غد السبت.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، تقام في تمام الثامنة مساء بعد غد السبت، على ملعب الدفاع الجوي، بحثًا عن بطولة أفريقية جديدة هذا الموسم.

تحدي بيراميدز

تحدي بيراميدز في مواجهة نهضة بركان، سيكون في المقام الأول للفوز بلقب أفريقي جديد، بالإضافة إلى اللعب على محورين آخرين ضد نهضة بركان نفسه ومديره الفني معين الشعباني.

المحور الأول تحت شعار، الثأر، حيث إن بيراميدز واجه نهضة بركان مرة واحدة فقط من قبل، وكانت في نهائي كأس الكونفدرالية، قبل 5 سنوات.

آنذاك خسر بيراميدز المباراة النهائية أمام نهضة بركان (1-0)، وفقد فرصة التتويج بالبطولة الأفريقية الأولى في تاريخه، عام 2020.

بينما المحور الثاني سيكون ضد معين الشعباني، التونسي الذي ليس بغريب على الكرة المصرية، الذي سبق له ملاقاة بيراميدز في عدة مناسبات، ويتطلع لتحقيق الانتصار الثاني ضده.

ولعب بيراميدز ضد معين الشعباني، 3 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تعادل مرتين رفقة سيراميكا كليوباترا والمصري.

بينما فاز بيراميدز في مرة واحدة ضد معين الشعباني مع المصري (3-1)، في مباراة أقيمت لحساب موسم 21-22.