كلام فى الكورة
قبل موقعة بيراميدز ونهضة بركان.. السوبر الأفريقي "مصري 100%" أمام الأندية المغربية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:29 م 17/10/2025
بيراميدز ضد نهضة بركان

بيراميدز ضد نهضة بركان

يترقب عشاق الكرة العربية والأفريقية المواجهة المنتظرة التي ستحسم لقب كأس السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق أحداث مباراة السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتطلع بيراميدز للتتويج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما حصد نهضة بركان اللقب في نسخة 2022.

السوبر الأفريقي 2025.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

تاريخ المواجهات المغربية – المصرية في السوبر الأفريقي

ستكون مواجهة بيراميدز ونهضة بركان هي الخامسة بين الفرق المصرية والمغربية في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وظهرت بطولة السوبر الأفريقي للنور بداية من عام 1993.

وبدأت المواجهات (المصرية - المغربية) في السوبر القاري بداية من نسخة 2003 (أي منذ 22 عاما) عندما التقى الزمالك مع الوداد.

وتوج حينها الزمالك بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-1.

الأهلي صاحب النصيب الأكبر أمام الفرق المغربية

وفي نسخة 2006، تفوق الأهلي على الجيش الملكي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وغابت المواجهات المصرية - المغربية في السوبر القاري حتى عام 2021 عندما التقى الأهلي مع نهضة بركان على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، وانتصر المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وفي نفس العام (2021) وتحديدًا في شهر ديسمبر، ضرب الأهلي موعدًا مع الرجاء على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وتأخر الأهلي بنتيجة 1-0 حتى الدقيقة 89 عندما سجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي كانت في صالح الأهلي، ليتوج بالسوبر الأفريقي أمام الرجاء.

ويسعى بيراميدز لترسيخ عقدة الأندية المصرية أمام نظيرتها المغربية، حيث كان السوبر الأفريقي (100% مصري) خلال المواجهات السابقة بين الطرفين.

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الزمالك بيراميدز موعد السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي 2025 بيراميدز ضد نهضة بركان

أخبار تهمك

