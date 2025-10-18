نجح نادي بيراميدز في التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، بالتفوق (1-0) في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة، مساء اليوم السبت.

ويدين بيراميدز بالفضل في حصوله على لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه إلى هدف ماييلي في الدقيقة 75.

وجمع بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بين لقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، في إنجاز فريد، فيما اكتفى نهضة بركان بالكونفدرالية.

وثأر بيراميدز من نهضة بركان، إذ خسر أول نهائي أفريقي في تاريخه أمام الفريق المغربي نفسه (1-0) في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط، ضمن نهائي الكونفدرالية 2020.

وحصد بيراميدز اللقب المصري الـ14 في نهائيات السوبر الأفريقي عبر تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1993، بعد أن فاز الأهلي به في 8 مناسبات كرقم قياسي، وتوج به الزمالك 5 مرات.

تشكيل نهائي السوبر الأفريقي

- تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي، محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي، بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، فيستون ماييلي.

- تشكيل نهضة بركان: منير المحمدي، حمزة الموساوي، عبد الحق عسال، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت، لامين كامارا، زين الدين مشاش، أيوب خيري، منير شويعر، يوسف مهري، بول باسين.

تفاصيل مباراة بيراميدز ونهضة بركان

بدأ بيراميدز في تشكيل خطورة على مرمى نهضة بركان مبكرًا، بعد تصويبة قوية من الكونغولي فيستون ماييلي، ارتطمت لسوء حظه في الشباك الخارجية عند حدود الدقيقة 5.

وحاول الفريقان فرض السيطرة على بعضهما البعض، مع أفضلية نسبة لبيراميدز في الاستحواذ.

وكاد نهضة بركان يفتتح أهداف نهائي السوبر الأفريقي من ضربة رأسية، مرت بجانب مرمى أحمد الشناوي في الدقيقة 22.

وتألق الشناوي في التصدي لتسديدة المهاجم بول باسين من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وجرب مهند لاشين حظه بالتسديد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 34، لكن كرته مرت بعيدًا بعض الشيء عن مرمى نهضة بركان.

واستمرت محاولات الفريق المغربي من الكرات العرضية، إذ هدد بضربة رأسية أخرى مرمى بيراميدز في الدقيقة 40.

وأنهى بيراميدز ونهضة بركان الشوط الأول بالتعادل (0-0) في نتيجة تبدو عادلة.

وفي الشوط الثاني، أصبحت فرص بيراميدز أكثر خطورة، إذ سدد أحمد عاطف قطة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر لنهضة بركان في الدقيقة 55.

وتصدى المحمدي لعرضية كادت تصل لماييلي، كان ذلك في الدقيقة 63.

ومرت رأسية وليد الكرتي في الدقيقة 66 بعيدًا عن مرمى نهضة بركان، لكنها أبانت عن استمرار أفضلية بيراميدز.

وسدد قطة كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، تصدى لها المحمدي ليحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 75، ظهر ماييلي مجددًا ليسجل هدفًا حاسمًا لبيراميدز، إذ تلقى تمريرة من محمد الشيبي ثم صوب تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لا تصد ولا ترد، لتسكن شباك نهضة بركان.

واستفاق نهضة بركان بعد استقبال هدف، لتمر تسديدة رايحي أعلى عارضة بيراميدز بقليل في الدقيقة 81.

وحاول نهضة بركان هجوميًا فيما تبقى من وقت، لكن صمود دفاع بيراميدز ظل مستمرًا حتى خلال الدقائق الـ6 التي احتسبها الحكم السوداني محمود إسماعيل كوقت بديل عن الضائع، ليطلق صافرته معلنًا عن بطل جديد لكأس السوبر الأفريقي.