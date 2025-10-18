توّج فريق بيراميدز ببطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، بفوزٍ بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي".

وسجل هدف اللقاء الوحيد الهداف الكونغولي الدولي فيستون مايلي في الدقيقة (75) من زمن المباراة، ليواصل تألقه منذ انتقاله إلى بيراميدز قادمًا من يانج أفريكانز.

وخاض فريق بيراميدز اللقاء باعتباره بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على صنداونز، بينما جاء تأهل نهضة بركان بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية.

وبعد هدف مايلي، حرص اللاعب على السجود احتفالًا بالهدف بجانب باقي لاعبي الفريق، كما قام المغربي محمد الشيبي بوضع تاج على رأس مايلي احتفالًا بفوز فريقه.

وقبل انطلاق المباراة، تواجد عدد من جماهير الأهلي والزمالك في المدرجات لدعم فريق بيراميدز، الذي توّج باللقب الأفريقي وسط احتفالات جماهيرية.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز سيحصل على مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار عقب الفوز باللقب السوبر.

