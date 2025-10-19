واصل نادي بيراميدز تفوقه تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي نجح في خلق طفرة واضحة مع الفريق، جعلته قادرًا على الوقوف على منصات التتويج وحصد الألقاب.

وحقق بيراميدز كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، رافعًا رصيده من الألقاب إلى أربعة، بعد التفوق على نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جرت في منتصف أكتوبر 2025.

طفرة يورتشيتش مع بيراميدز

ساهم يورتشيتش بوضوح في وضع نادي بيراميدز على طريق الألقاب التي كانت صعبة المنال للفريق، بفضل شخصيته القوية وحماسه الواضح وتأثيره على اللاعبين كما أوضح الكرواتي خلال تصريحات له في وقت سابق.

يورتشيتش كان واضحًا منذ اليوم الأول له، حينما بدأ في فرض شخصيته والانسجام سريعًا مع الفريق في المران الأول للسماوي على الملعب الرئيسي باستاد 30 يونيو معقل بيراميدز.

التحدي الأول للكرواتي يورتشيتش كان واضحًا، وهو البدأ في تغيير عقلية اللاعبين ومنحهم الثقة الكاملة في أنفسهم، وتشجيعهم على خوض المهام التي كان البعض يظن أنها من صعب القيام بها.

وأشار يورتشيتش إلى أن بعض اللاعبين كانت لديهم بعض المعتقدات والقناعات الخاصة، بعدم القدرة على المشاركة في مباريات كبرى أمام الأهلي والزمالك، موضحًا أن الأخطاء التي كانت تحدث من جانبهم جاءت بسبب فرض تلك الأقاويل والاقتناع بها.

وبدأ يورتشيتش في العمل على تغيير تلك القناعات، عن طريق الحديث مع اللاعبين بشكل أكبر ومنحهم الثقة الكافية لخوض كبرى التحديات، حتى نجح الفريق في مزاحمة الكبار.

قال يورتشيتش عن تلك الفترة: "أكبر مشكلة أكبر وظيفة لي عندما أتيت هنا أن أغير بعض هذه العادات بطريقة إيجابية وأن أغير عقلية غرفة الملابس هذه لأنني عندما أتيت سمعت أشياء كثيرة، هذا اللاعب لا يستطيع لعب مباريات كبيرة، هذه اللاعب لا يستطيع لعب مباريات الأهلي والزمالك، سوف يخطئ، وفي كثير من هذه المباريات الأولى يخطئون بالفعل".

وأضاف: "خلال تلك الفترة وقت تواصلنا خلال حصصنا التدريبية محادثاتنا واجتماعاتنا أعتقد أننا نتحسن، وأظن أن أفضل ما في هذه الوظيفة أنني ربما غيرت عقلية هذا الفريق بطريقة إيجابية، الآن مستعدون لأكبر المباريات وهذا أكبر تحسن في عملي هنا مع بيراميدز في مصر".

الألقاب تسكن خزينة بيراميدز

نجح أسلوب يورتشيتش مع فريق بيراميدز، وظهر ذلك حينما تمكن الفريق من التتويج باللقب الأول له في تاريخه، وكان كأس مصر موسم 2023/2024.

لم يكتف طموح بيراميدز عند هذا الحد تحت قيادة يورتشيتش الشغوف دائمًا، حيث تمكن الفريق من التتويج باللقب الأغلى والأهم في أفريقيا، خلال مشاركته الثانية، في مشوار مميز شهد تفوق السماوي على الجيش الملكي المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وماميلودي صنداونز في النهاية.

تتويج بيراميدز بدوري الأبطال كان الحدث الأبرز، إذ فتحت البطولة الباب أمام السماوي للظهور والمنافسة بشكل أكبر، إذ تأهل الفريق للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال وكأس السوبر الأفريقي، وكأس العالم للأندية 2029.

وتمكن بيراميدز من فرض نفسه كبطل يقارع الكبار، إذ تمكن من التفوق على أهلي جدة السعودي في عقر داره محققًا بطولة قارية جديدة أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ المرصعة بشعار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكمل بيراميدز مشواره بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي بالتفوق على نهضة بركان في القاهرة، محققًا البطولة الرابعة له في تاريخه.

لم يكتف يورتشيتش بما وصل إليه بيراميدز، مؤكدًا خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة نهضة بركان أنه يطمح إلى تحقيق الكثير في ظل وجود العديد من الطموحات التي ما زالت أمامه، مثل كأس السوبر المصري والدوري الممتاز، بالإضافة إلى التحدي القادم في كأس إنتركونتيننتال.

وشدد يورتشيتش إلى أنه مستمر في أحلامه وسيظل يعمل رفقة الفريق بهدوء وذكاء، مشيرًا إلى أن الفريق سيحقق المزيد مع الوقت والدعم.