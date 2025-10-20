رد نادي بيراميدز على تهنئة عددًا من الأندية، حرصت على تقديم المباركة للفريق بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2025.

بيراميدز تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي (1-0)، أول أمس السبت، على ملعب الدفاع الجوي.

وكان فيستون ماييلي سجل هدف بيراميدز الذي أهدى فريقه لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، من تسديدة زاحفة سكنت شباك نهضة بركان.

تهنئة بيراميدز

وكتب بيراميدز عبر صفحته الرسمية عبر موقع "X": "نادي بيراميدز يتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل الأندية المصرية التي حرصت على تهنئتنا بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي".

وجاء رد بيراميدز إلى أندية: الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، غزل المحلة، إنبي، المقاولون العرب، سموحة، بتروجيت، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي ولافيينا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره فاركو، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

رد بيراميدز لم يوجه إلى عدة أندية في الدوري الممتاز، على رأس الأهلي والزمالك، باعتبار أنهما لم يوجها تهنئة بعد حصد اللقب.