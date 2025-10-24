المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مؤمن سليمان ردًا على شائعة وفاته: "أنا في المطار وراجع بغداد"

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:58 م 24/10/2025
مؤمن سليمان

مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي

رد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الشرطة العراقي على شائعة وفاته وذلك بعد الخسارة أمام أربيل في مسابقة الدوري.

وخسر الشرطة أمام أربيل بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العراقي.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لفريق مؤمن سليمان في الدوري هذا الموسم.

وانتشرت شائعات حول وفاة مؤمن سليمان عقب لقاء أربيل.

وكتب مؤمن سليمان عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "يا جماعة دي شائعة سخيفة، أنا في المطار راجع بغداد إن شاء الله وأشكركم".

ورفع أربيل رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري العراقي مؤقتًا، بينما يحتل الشرطة المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

جدير بالذكر أن الشرطة العراقي يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسر مباراتين وتعادل في لقاء حتى الآن.

الدوري العراقي الشرطة العراقي مؤمن سليمان

