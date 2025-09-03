المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة سلة.. مدرب منتخب مصر يصل تونس لقيادة أهلي طرابلس

محمد علام

كتب - محمد علام

05:37 م 03/09/2025
محمد الكرداني - كرة سلة

محمد الكرداني

وصل مدرب منتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني إلى تونس لقيادة فريق أهلي طرابلس الليبي.

وأعلن أهلي طرابلس عن تعاقده مع محمد الكرداني مدرب منتخب مصر للسلة لتولي قيادة الفريق الليبي في كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد فريق أهلي طرابلس الليبي بطل الدوري الإفريقي للسلة "BAL 5" للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال، المقرر إقامتها في سنغافوره في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وكان أهلي طرابلس توج ببطولة الدوري الإفريقي للسلة للمرة الأولى في تاريخه على حساب بترو دي لواندا الأنجولي طالع من هنا

وقاد محمد الكرداني منتخب مصر لكرة السلة، لتحقيق المركز الخامس في بطولة الأفروباسكت التي أقيمت مؤخرا في أنجولا، والتي أسفرت عن تتويج المنتخب الأنجولي بالبطولة على حساب مالي.

ويتواجد أهلي طرابلس الليبي في المجموعة الأولى بكأس إنتركونتيننتال لكرة السلة والتي تضم بجواره كل من بالونكيستو مالاجا الإسباني وأوتسونوميا بريكس الياباني.

ويدخل أهلي طرابلس الليبي معسكرا مغلقا في تونس استعدادا للمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال للسلة.

وسبق لمحمد الكرداني تولي تدريب كل من الجزيرة والاتحاد المنستيري التونسي واتحاد جدة السعودي.

تدعيمات أهلي طرابلس قبل كأس إنتركونتيننتال للسلة

وتعاقد أهلي طرابلس مع محمد ضو والجنوب سوداني ماكور ميكر.

كما تعاقد الفريق الليبي مع محمود بلحاج أيضا والسنغالي جان جاك بواسيه

مواعيد مباريات أهلي طرابلس

أهلي طرابلس الليبي أمام مالاجا الإسباني يوم 18 سبتمبر الساعة 3 مساء

أهلي طرابلس الليبي أمام أوتسونوميا بريكس الياباني يوم 20 سبتمبر الساعة 3 مساء

نظام التأهل

يتأهل متصدر المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلى نهائي البطولة، بينما يلعب صاحب المركز الثاني من كل مجموعة على المركز الثالث.

ويلعب صاحب المركز الثالث في كل مجموعة على المركز الخامس.

