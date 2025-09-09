يستعد منتخب مصر الأول ليحل ضيف على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

ملعب بوركينا فاسو

قبل المباراة المرتقبة والتي قد تكون حاسمة بشكل كبير في تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، أشار إبراهيم حسن، مدير الكرة في جهاز منتخب مصر، إلى أن بوركينا فاسو حاربت من أجل خوض المباراة على أرضها، على ملعبها في العاصمة واجادوجو.

في واقع الأمر، عندما نرى متى آخر مرة لعبت بوركينا فاسو مباراة على أرضها، باستضافة ملعب 4 أغسطس في العاصمة، يتضح وأن إقامة مباراة منتخب مصر هناك، كانت بمثابة تحدٍ فازت بها الخيول خارج الملعب.

حيث إن بوركينا فاسو لم تخض أي مباراة رسمية على هذا الملعب، منذ أكثر من 4 سنوات، بينما آخر مباراة لعبها المنتخب الملقب بالخيول في واجادوجو، ضمن تصفيات كأس العالم بشكل عام، ترجع إلى عام 2017، أي قبل 8 سنوات.

ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو

ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو مثلما ذكرنا لم تقم عليه مواجهات رسمية منذ سنوات طويلة، حيث إن منتخب الخيول خاض كل لقاءاته في تصفيات كأس العالم الحالية، بين المغرب في الجديدة ومراكش أو مالي.

وكانت آخر مباراة رسمية خاضها منتخب بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، في واجادوجو، تاريخ 29 مارس 2021 ضد جنوب السودان، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

بينما خاض منتخب منتخب بوركينا فاسو كل مبارياته في تصفيات أمم أفريقيا 2023 في المغرب، وتصفيات النسخة المقبلة لعبها منتخب الخيول في مالي وكوت ديفوار.

بينما تصفيات كأس العالم، وهي الشق الأهم، لأن مباراة مصر وبوركينا فاسو، ضمن تصفيات مونديال أمريكا 2026، فآخر مباراة لعبها منتخب الخيول هناك على ملعب 4 أغسطس، كانت بتاريخ 14 نوفمبر 2017 ضد كاب فيردي، وآنذاك لعبت التصفيات بالكامل في واجادوجو بشكل طبيعي.

بينما بداية من تصفيات كأس العالم 2022، بدأت بوركينا فاسو تلعب مبارياتها خارج البلاد، وكانت الوجهة الأولى هي مراكش في المغرب، ثم تصفيات النسخة الحالية والتي كانت بين المغرب ومالي.

لذا قد يكون إقامة مباراة مصر وبوركينا فاسو، بمثابة انتصار معنوي للأخير، في ظل المنافسة على خطف بطاقة كأس العالم، حيث يحتل الفراعنة الصدارة، وخلفهم منتخب الخيول بأقل 5 نقاط.

الآن، بعد تحديدًا (2856 يومًا) تعود بوركينا فاسو لخوض مباراة ضمن تصفيات كأس العالم، على ملعب 4 أغسطس، بالعاصمة واجادوجو، والتي تأتي ضد منتخب مصر، عقب مرور 7 سنوات وحوالي 10 أشهر من آخر مواجهة رسمية مؤهلة للمونديال أقيمت هناك.

وكان ملعب 4 أغسطس تم تجديده وإعادة افتتاحه في نفس اليوم من الشهر الماضي، للعام الجاري 2025، وحضره عددًا من نجوم الكرة الأفريقية السابقين، فيما تم اعتماد الملعب بشكل رسمي يوم 1 يوليو الماضي، لتكون مباراة مصر وبوركينا فاسو، هي المواجهة الرسمية الأولى التي ستقام عليه.

