كرة سلة.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل مدربه أحمد عمر

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، موافقته على قبول اعتذار المدرب أحمد عمر، المدير الفني لفريق كرة السلة، عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي، قبوله لاعتذار أحمد عمر، عن عدم استكمال مهمته مع كتيبة زعيم الثغر، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح النادي في بيانه، أن مجلس الإدارة لم يدخر جهدًا لتلبية جميع متطلبات الفريق والجهاز الفني، وتم تدعيم الفريق بالعناصر التي طلبها، ووافق عليها الجهاز الفني.

وشدد مجلس الإدارة على أنه في حالة انعقاد دائم، لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة السلة، خلال المرحلة المقبلة، على نحو يليق بتاريخ النادي، ويحقق تطلعات جماهيره الوفية.

وكان الاتحاد السكندري قد توج بلقبي كأس مصر وكأس السوبر المصري، بينما خسر لقب دوري السوبر لصالح غريمه الأهلي.

ويعد الاتحاد ثالث أندية القمة الذي يعلن رحيل مدربه بعد الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي قد أعلن تعيين القبرصي اليوناني لينوس جافريل مديرًا فنيًا، بينما كشف الزمالك مؤخرًا عن تعاقده مع المدرب الإسباني أليكس فورمينتو.