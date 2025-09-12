المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة سلة.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل مدربه أحمد عمر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:49 م 11/09/2025 تعديل في 12/09/2025
أحمد عمر مدرب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة

أحمد عمر مدرب سلة الاتحاد السابق

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، موافقته على قبول اعتذار المدرب أحمد عمر، المدير الفني لفريق كرة السلة، عن عدم الاستمرار في منصبه.

الاتحاد السكندري: لم ندخر جهدًا في تدعيم فريق كرة السلة

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري  في بيان رسمي، قبوله لاعتذار أحمد عمر، عن عدم استكمال مهمته مع كتيبة زعيم الثغر، قبل انطلاق الموسم الجديد.

كرة سلة.. الزمالك يعلن تعاقده مع يوسف رفعت لاعب سبورتنج

وأوضح النادي في بيانه، أن مجلس الإدارة لم يدخر جهدًا لتلبية جميع متطلبات الفريق والجهاز الفني، وتم تدعيم الفريق بالعناصر التي طلبها، ووافق عليها الجهاز الفني.

مجلس إدارة الاتحاد السكندري: نحن في حالة انعقاد دائم لحين الاتفاق مع مدرب السلة الجديد

وشدد مجلس الإدارة على أنه في حالة انعقاد دائم، لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة السلة، خلال المرحلة المقبلة، على نحو يليق بتاريخ النادي، ويحقق تطلعات جماهيره الوفية.

وكان الاتحاد السكندري قد توج بلقبي كأس مصر وكأس السوبر المصري، بينما خسر لقب دوري السوبر لصالح غريمه الأهلي.

ويعد الاتحاد ثالث أندية القمة الذي يعلن رحيل مدربه بعد الأهلي والزمالك.

رسميًا.. لينوس جافريل مدربًا لـ "سلة الأهلي"

وكان الأهلي قد أعلن تعيين القبرصي اليوناني لينوس جافريل مديرًا فنيًا، بينما كشف الزمالك مؤخرًا عن تعاقده مع المدرب الإسباني أليكس فورمينتو.

 

الاتحاد السكندري سلة الاتحاد أحمد عمر

