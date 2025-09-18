أعلن نادي الاتحاد السكندري، تعاقده مع المدرب الإسباني أوسكار كوينتانا، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة، في الموسم الجديد 2025-2026.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن التعاقد مع أوسكار كوينتانا، خلفًا للمدرب السابق أحمد عمر.

الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل الاتفاق مع مدرب السلة الجديد

وأوضح أن مجلس الإدارة بقيادة محمد سلامة، حازم الرجال ومحمد خميس، قد تواصل مع المدير الفني الإسباني الجديد، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يتواجد حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن يصل المدير الفني الإسباني يوم السبت المقبل، إلى الاسكندرية لبدء مشواره مع زعيم الثغر، برفقة مساعده بيدرو باليستر.

ويمتلك مدرب سلة الاتحاد الجديد سجلًا حافلًا، حيث سبق له تولي قيادة كلا من: ريال بيتيس، ريكومانريسا، مورابانك أندورا ولوسينتوم أليكانتسي في إسبانيا.

وأكد محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس إدارة زعيم الثغر، يسعى جاهدًا لعودة الفريق لسابق عهده، كبطل دائم لجميع البطولات والألقاب من جديد، لإسعاد جماهير زعيم الثغر العظيمة.

وكان الاتحاد قد حصد لقب كأس مصر في الموسم الماضي، بينما خسر بطولة دوري السوبر لصالح غريمه الأهلي.