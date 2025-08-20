انضم توماس مولر، نجم المنتخب الألماني السابق، إلى الأصوات التي ترى أن مانويل نوير ما زال قادرًا على حراسة مرمى "المانشافت" في كأس العالم 2026، إذا استدعت الحاجة لذلك.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة شبورت بيلد الألمانية: "إذا كان مانويل نوير جاهزًا في ذلك التوقيت ويحرس مرمى بايرن ميونخ، فسيكون لدي ثقة كبيرة به ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في المونديال."

مولر، المنتقل مؤخرًا إلى فانكوفر وايتكابس بعد سنوات طويلة قضاها مع بايرن ميونخ، لعب بجوار نوير في النادي والمنتخب، وتوجا معًا بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وكان نوير (39 عامًا) قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خروج ألمانيا من يورو 2024، إلا أن الوضع الحالي يفتح الباب أمام إمكانية عودته، خاصة بعد إصابة خليفته مارك أندريه تير شتيجن وخضوعه لجراحة في الظهر، مما سيبعده عن الملاعب عدة أشهر.

تير شتيجن يمر أيضًا بفترة صعبة مع برشلونة، حيث يواجه خطر التراجع إلى مركز الحارس الثالث هذا الموسم، وهو ما يجعل عودته إلى المنتخب في المدى القريب محل شك.