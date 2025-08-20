المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مولر: نوير قادر على العودة لقيادة ألمانيا في مونديال 2026

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:48 م 20/08/2025
مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ خلال مواجهة باري

نوير

انضم توماس مولر، نجم المنتخب الألماني السابق، إلى الأصوات التي ترى أن مانويل نوير ما زال قادرًا على حراسة مرمى "المانشافت" في كأس العالم 2026، إذا استدعت الحاجة لذلك.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة شبورت بيلد الألمانية: "إذا كان مانويل نوير جاهزًا في ذلك التوقيت ويحرس مرمى بايرن ميونخ، فسيكون لدي ثقة كبيرة به ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في المونديال."

مولر، المنتقل مؤخرًا إلى فانكوفر وايتكابس بعد سنوات طويلة قضاها مع بايرن ميونخ، لعب بجوار نوير في النادي والمنتخب، وتوجا معًا بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وكان نوير (39 عامًا) قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خروج ألمانيا من يورو 2024، إلا أن الوضع الحالي يفتح الباب أمام إمكانية عودته، خاصة بعد إصابة خليفته مارك أندريه تير شتيجن وخضوعه لجراحة في الظهر، مما سيبعده عن الملاعب عدة أشهر.

تير شتيجن يمر أيضًا بفترة صعبة مع برشلونة، حيث يواجه خطر التراجع إلى مركز الحارس الثالث هذا الموسم، وهو ما يجعل عودته إلى المنتخب في المدى القريب محل شك.

 

الدوري الألماني مولر نوير

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

