تقارير: مستقبل تين هاج في ليفركوزن مهدد بعد أسابيع قليلة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:42 م 31/08/2025
تين هاج مدرب باير ليفركوزن

تين هاج

كشفت شبكة "سكاي ألمانيا" أن مستقبل الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أصبح مهددًا بالرحيل عن باير ليفركوزن بعد فترة وجيزة من توليه المهمة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الألماني تعقد اجتماعات لبحث موقف المدرب، وسط شكوك حول قدرته على بناء فريق متماسك بعد إغلاق سوق الانتقالات.

وأضافت أن قرارًا رسميًا لن يُتخذ قبل غلق باب القيد، لكن خيار الانفصال المبكر عن المدرب الهولندي يظل مطروحًا في مطلع الأسبوع الجديد.

وتعرض تين هاج لانتقادات داخلية تتعلق بغياب خطة لعب واضحة وضعف التنظيم في الأداء، إلى جانب قصور في التواصل مع اللاعبين قبل المباريات، حيث ذكرت التقارير أنه لم يلقِ كلمة تحفيزية تذكر قبل الخسارة على ملعبه أمام هوفنهايم، وهو ما أثار دهشة الفريق.

وفي حال رحيله، سيكون تين هاج ثالث مدرب سابق لمانشستر يونايتد يفقد منصبه مؤخرًا، بعد إقالة أولي جونار سولشاير من تدريب بشكتاش قبل 3 أيام، ورحيل جوزيه مورينيو عن فناربخشه يوم الجمعة الماضي.

الدوري الألماني تين هاج

