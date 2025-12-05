المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قرعة كأس العالم 2026.. مصر تواجه بلجيكا والمغرب تصطدم بالبرازيل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:48 م 05/12/2025
قرعة كأس العالم 2026

قرعة كأس العالم 2026

أجريت مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة حفل قرعة كأس العالم 2026، الذي استضافه مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة منتخب مصر.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

قرعة كأس العالم 2026

المجموعة الأولى: المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، الصاعد من الملحق الأوروبي الرابع (الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك، جمهورية أيرلندا) 

المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر، الصاعد من الملحق الأوروبي الأول (إيطاليا، ويلز، أيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، إسكتلندا، هايتي 

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، باراجواي، الصاعد من الملحق الأوروبي الثالث (تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، كوسوفو)

المجموعة الخامسة: ألمانيا، الإكوادور، كوت ديفوار، كوراساو

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، الصاعد من الملحق الأوروبي الثاني (أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية، كاب فيردي 

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج، الصاعد من الملحق العالمي (العراق، بوليفيا، سورينام)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر، الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان، الصاعد من الملحق العالمي (جامايكا، الكونغو الدميقراطية، كاليدونيا الجديدة)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا، كرواتيا، بنما، غانا

وشهد الحفل حضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، ودونالد ترامب رئيس أمريكا، ومنح جائزة السلام الخاصة بالفيفا لأول مرة، لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش الحفل.

 

ويشارك منتخب مصر في المونديال المقبل، للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخب، كرقم قياسي لم يحدث من قبل.

وحسم 42 منتخبًا تأهلهم لبطولة كأس العالم 2026، بينما تتبقى 6 مقاعد شاغرة، حيث ستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي، مقابل منتخبين من الملحق العالمي، والذي سيقام في الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل في المكسيك.

كأس العالم قرعة كأس العالم 2026 مجموعات كأس العالم

