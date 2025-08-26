المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بعد رحيله عن ريال مدريد.. فاسكيز يقترب من باير ليفركوزن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:31 ص 26/08/2025
لوكاس فاسكيز

لوكاس فاسكيز

بات اللاعب الإسباني المخضرم لوكاس فاسكيز قريبا من الانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

ريال مدريد أعلن في وقت سابق أن الموسم المنصرم كان الأخير لفاسكيز كلاعب في الفريق، على أن ينتهي مشواره بعد كأس العالم للأندية 2025.

نيوكاسل ضد ليفربول.. ريو نجوموها يقتحم تاريخ الريدز

وأقام ريال مدريد مراسم وداع اللاعب الإسباني صاحب الـ34 عاما قبل 3 أسابيع تقريبا، وحتى الآن لم ينتقل إلى ناد جديد.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن فاسكيز اتفق مع ليفركوزن على الانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

وأشار رومانو إلى إجراء الفحص الطبي، وذكر أنه سيتم توقيع الصفقة يوم الثلاثاء.

90 دقيقة فاصلة لاكتمال عقد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا

جدير بالذكر أن فاسكيز نشأ في أكاديمية ريال مدريد، وقضى موسم 2014-2015 مع إسبانيول، وبعدها عاد للنادي الملكي لينضم إلى الفريق الأول.

واقترن اسم اللاعب الإسباني بعدة أندية مؤخرا، من بينها فنربخشة وإسبانيول.

وشارك اللاعب صاحب الـ34 عاما في 53 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

