بعد رحيله عن ريال مدريد.. فاسكيز يقترب من باير ليفركوزن

بات اللاعب الإسباني المخضرم لوكاس فاسكيز قريبا من الانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

ريال مدريد أعلن في وقت سابق أن الموسم المنصرم كان الأخير لفاسكيز كلاعب في الفريق، على أن ينتهي مشواره بعد كأس العالم للأندية 2025.

وأقام ريال مدريد مراسم وداع اللاعب الإسباني صاحب الـ34 عاما قبل 3 أسابيع تقريبا، وحتى الآن لم ينتقل إلى ناد جديد.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن فاسكيز اتفق مع ليفركوزن على الانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

وأشار رومانو إلى إجراء الفحص الطبي، وذكر أنه سيتم توقيع الصفقة يوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن فاسكيز نشأ في أكاديمية ريال مدريد، وقضى موسم 2014-2015 مع إسبانيول، وبعدها عاد للنادي الملكي لينضم إلى الفريق الأول.

واقترن اسم اللاعب الإسباني بعدة أندية مؤخرا، من بينها فنربخشة وإسبانيول.

وشارك اللاعب صاحب الـ34 عاما في 53 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

