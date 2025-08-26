رسميا.. باير ليفركوزن يعلن التعاقد مع فاسكيز

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي باير ليفركوزن أن اللاعب الإسباني سيرتدي القميص رقم 21 مع الفريق الألماني ويستمر بعقد يمتد حتى عام 2027.

وأكد سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "مع لوكاس فاسكيز، نتعاقد مع لاعب يتمتع بخبرة واسعة، حقق كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد على مدار السنوات العشر الماضية".

وأضاف: "إنه لاعب قوي فنيًا، بارع تكتيكيًا، ومُهيأ ممتازًا للهجمات والاستراتيجيات. سيكون للوكاس تأثير كبير على أسلوب لعبنا بفضل براعته الكروية وخبرته الاستثنائية، وسيصبح ركيزة أساسية في فريقنا".

وكان فاسكيز قد تلقى عدة عروض من أندية دولية مثل السعودية وقطر وتركيا، بجانب عرض محلي من ديبورتيفو لاكورونيا، نادي مسقط رأسه.

وسيكون باير ليفركوزن ثالث محطة احترافية في مسيرة فاسكيز، بعد ريال مدريد وإسبانيول الذي لعب له موسم 2014/15.

يُشار إلى أن ليفركوزن بدأ مشواره في الدوري الألماني بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام هوفنهايم، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة "بوندسليجا".