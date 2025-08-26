المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. باير ليفركوزن يعلن التعاقد مع فاسكيز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:22 م 26/08/2025
فاسكيز

فاسكيز - لاعب باير ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي باير ليفركوزن أن اللاعب الإسباني سيرتدي القميص رقم 21 مع الفريق الألماني ويستمر بعقد يمتد حتى عام 2027.

وأكد سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "مع لوكاس فاسكيز، نتعاقد مع لاعب يتمتع بخبرة واسعة، حقق كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد على مدار السنوات العشر الماضية".

وأضاف: "إنه لاعب قوي فنيًا، بارع تكتيكيًا، ومُهيأ ممتازًا للهجمات والاستراتيجيات. سيكون للوكاس تأثير كبير على أسلوب لعبنا بفضل براعته الكروية وخبرته الاستثنائية، وسيصبح ركيزة أساسية في فريقنا".

وكان فاسكيز قد تلقى عدة عروض من أندية دولية مثل السعودية وقطر وتركيا، بجانب عرض محلي من ديبورتيفو لاكورونيا، نادي مسقط رأسه.

وسيكون باير ليفركوزن ثالث محطة احترافية في مسيرة فاسكيز، بعد ريال مدريد وإسبانيول الذي لعب له موسم 2014/15.

يُشار إلى أن ليفركوزن بدأ مشواره في الدوري الألماني بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام هوفنهايم، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة "بوندسليجا".

ريال مدريد باير ليفركوزن فاسكيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg