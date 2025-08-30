المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موناكو يوافق على انتقال إلياس بن صغير إلى باير ليفركوزن

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:16 م 30/08/2025
إلياس بن صغير

إلياس بن صغير

توصل نادي موناكو الفرنسي إلى اتفاق مع باير ليفركوزن الألماني على انتقال جناحه الدولي المغربي إلياس بن صغير، في صفقة يقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون يورو تشمل المكافآت.

إلياس بن صغير يبدأ مغامرته في الدوري الألماني

ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، يخضع اللاعب للفحوصات الطبية السبت المقبل قبل توقيع عقد مدته خمس سنوات مع النادي الألماني.

طالع مباريات باير ليفركوزن المقبلة

ويأتي انتقال بن صغير بعد قرار موناكو تعزيز موقفه المالي مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، عقب بيع سونجوتو ماجاسا إلى وست هام.

وكان من المتوقع منذ بداية الصيف رحيل بعض لاعبي الهجوم الشباب، حيث بقي أكيوشي في الفريق بعد عدم تلقيه عرضًا مناسبًا، فيما وقع الاختيار على بن صغير للاستفادة من قيمته السوقية العالية.

تشيلسي حاول خطف الصفقة في اللحظات الأخيرة

ويعد بن صغير إضافة قوية لباير ليفركوزن، الذي فقد العديد من لاعبيه الهجوميين هذا الصيف، مثل فرتز وعدلي، ويطمح لتعزيز صفوفه بلاعب شاب وموهوب.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنا

وشهدت المفاوضات الأخيرة تأخرًا بسيطًا بسبب تدخل نادٍ إنجليزي، حاول تشيلسي التفوق على النادي الألماني لضمه، دون جدوى.

