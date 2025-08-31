المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر بالزمالك ليلا كورة: لا نفكر في رحيل فيريرا.. ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:38 م 01/09/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا

لا يفكر نادي الزمالك، في التخلي عن خدمات مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأبيض أمام وادي دجلة في الدوري المصري.

وتعرض الزمالك لأول هزيمه في الدوري المصري، أمس الأحد، أمام وادي دجلة بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

لقطات من خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

مصير فيريرا مع الزمالك

وعلم "يلا كورة" من مصدر داخل نادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - أنه لا يوجد نية في إقالة المدرب البلجيكي بعد الخسارة من نادي وادي دجلة في الدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "يانيك فيريرا مستمر بشكل طبيعي مع الزمالك".

وأوضح المصدر: "جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لم يناقش فكرة رحيل فيريرا عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام وادي دجلة".

الزمالك يسقط أمام وادي دجلة في خسارة تاريخية

وقاد يانيك فيريرا مدرب الزمالك، الفريق في 5 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات أمام سيراميكا كليوباترا، مودرن سبورت وفاركو، وتعادل في مباراة أمام المقاولون العرب، وتعرض لهزيمة أمام وادي دجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فيريرا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

