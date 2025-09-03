المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
باير ليفركوزن يستهدف راؤول جونزاليس لخلافة تين هاج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:54 م 03/09/2025
راؤول

راؤول جونزاليس

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي باير ليفركوزن الألماني بالتعاقد مع راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، لتدريب الفريق خلفا للهولندي إيريك تين هاج.

باير ليفركوزن أعلن يوم الإثنين الماضي عن إقالة تين هاج، بعد أسابيع قليلة من توليه المسؤولية خلفا للإسباني تشابي ألونسو، الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

راؤول لا يرتبط بأي ناد حاليا، بعدما غادر منصبه كمدرب لفريق ريال مدريد الرديف "كاستيا" في مايو الماضي، بعد 6 سنوات قضاها معه.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راؤول أصبح أحد 3 أسماء ضمن القائمة المختصرة لليفركوزن لتعويض تين هاج، بجانب ماركو روز وإدين تيرزيتش.

نجوم متاحون للتوقيع معهم مجانًا (صور)

وتم ترشيح المهاجم السابق بفضل خبرته في الدوري الألماني، حيث سبق له اللعب مع شالكه، وأسلوبه الواقعي القائم على الصلابة الدفاعية.

باير ليفركوزن يسعى لحسم القرار قبل نهاية الأسبوع، مستفيدا من فترة التوقف الدولي لإجراء تقييم شامل.

وتتضمن مسيرة راؤول التدريبية قيادة كاستيا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب 2020، رغم إخفاق الفريق في الصعود من ملحقات دوري الدرجة الثانية الإسباني في عامي 2021 و2023.

جدير بالذكر أن الفريق جمع نقطة واحدة من أول جولتين من الدوري الألماني هذا الموسم، بالخسارة من هوفنهايم والتعادل مع فيردر بريمن.

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

جدول مباريات اليوم 

مباراة باير ليفركوزن القادمة
الدوري الألماني باير ليفركوزن راؤول جونزاليس

