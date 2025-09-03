باير ليفركوزن يستهدف راؤول جونزاليس لخلافة تين هاج

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي باير ليفركوزن الألماني بالتعاقد مع راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، لتدريب الفريق خلفا للهولندي إيريك تين هاج.

باير ليفركوزن أعلن يوم الإثنين الماضي عن إقالة تين هاج، بعد أسابيع قليلة من توليه المسؤولية خلفا للإسباني تشابي ألونسو، الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

راؤول لا يرتبط بأي ناد حاليا، بعدما غادر منصبه كمدرب لفريق ريال مدريد الرديف "كاستيا" في مايو الماضي، بعد 6 سنوات قضاها معه.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راؤول أصبح أحد 3 أسماء ضمن القائمة المختصرة لليفركوزن لتعويض تين هاج، بجانب ماركو روز وإدين تيرزيتش.

وتم ترشيح المهاجم السابق بفضل خبرته في الدوري الألماني، حيث سبق له اللعب مع شالكه، وأسلوبه الواقعي القائم على الصلابة الدفاعية.

باير ليفركوزن يسعى لحسم القرار قبل نهاية الأسبوع، مستفيدا من فترة التوقف الدولي لإجراء تقييم شامل.

وتتضمن مسيرة راؤول التدريبية قيادة كاستيا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب 2020، رغم إخفاق الفريق في الصعود من ملحقات دوري الدرجة الثانية الإسباني في عامي 2021 و2023.

جدير بالذكر أن الفريق جمع نقطة واحدة من أول جولتين من الدوري الألماني هذا الموسم، بالخسارة من هوفنهايم والتعادل مع فيردر بريمن.

