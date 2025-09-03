أنتوني يكشف سبب رفضه عرض بايرن ميونخ

أكد البرازيلي أنتوني، لاعب ريال بيتيس الإسباني، رفضه عرضا للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى ريال بيتيس، الذي ضمه بشكل نهائي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وقال أنتوني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كان هناك أكثر من 5 أندية مهتمة بالتعاقد معي".

وأضاف: "عندما تحدثت إلى بايرن، أخبرتهم أنني حصلت على موافقة بيتيس وأن الأمر قد حُسم بنسبة 95%، أشعر براحة تامة تجاه هذا القرار."

وتم تقديم أنتوني كلاعب في ريال بيتيس أمس الثلاثاء، وخلال المؤتمر الصحفي، انفجر بالبكاء وهو يتحدث عن الفترة الصعبة التي مر بها في وقت سابق من الصيف أثناء وجوده في مانشستر يونايتد.

وكشف أنه كان يقيم في فندق لأسابيع قبل عودته إلى الأندلس، في انتظار اتفاق بين الناديين.

وأتم تصريحاته قائلا: "كان البقاء في فندق مانشستر لأكثر من 40 يوما أمرا صعبا للغاية، كانت زوجتي في إشبيلية قبل 4 أو 5 أيام من التوقيع".

