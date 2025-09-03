المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنتوني يكشف سبب رفضه عرض بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:18 م 03/09/2025
أنتوني

أنتوني

أكد البرازيلي أنتوني، لاعب ريال بيتيس الإسباني، رفضه عرضا للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى ريال بيتيس، الذي ضمه بشكل نهائي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وقال أنتوني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كان هناك أكثر من 5 أندية مهتمة بالتعاقد معي".

وأضاف: "عندما تحدثت إلى بايرن، أخبرتهم أنني حصلت على موافقة بيتيس وأن الأمر قد حُسم بنسبة 95%، أشعر براحة تامة تجاه هذا القرار."

ترتيب مفاجئ لصلاح في قائمة الأعلى بيعًا في ليفربول

وتم تقديم أنتوني كلاعب في ريال بيتيس أمس الثلاثاء، وخلال المؤتمر الصحفي، انفجر بالبكاء وهو يتحدث عن الفترة الصعبة التي مر بها في وقت سابق من الصيف أثناء وجوده في مانشستر يونايتد.

وكشف أنه كان يقيم في فندق لأسابيع قبل عودته إلى الأندلس، في انتظار اتفاق بين الناديين.

وأتم تصريحاته قائلا: "كان البقاء في فندق مانشستر لأكثر من 40 يوما أمرا صعبا للغاية، كانت زوجتي في إشبيلية قبل 4 أو 5 أيام من التوقيع".

جدول مباريات اليوم 

مانشستر يونايتد بايرن ميونخ أنتوني

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

