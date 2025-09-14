المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نوير: من غير المعقول أن أعود إلى منتخب ألمانيا مرة أخرى

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:50 م 14/09/2025
نوير

نوير

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، عن حقيقة عودته من الاعتزال الدولي مع منتخب ألمانيا.

توماس كروث، وكيل أعمال نوير كان قد قال في وقت سابق، إن حارس بايرن ميونخ قد يعود من الاعتزال الدولي.. طالع التفاصيل من هنا

نوير يرد على أنباء عودته لمنتخب ألمانيا

وقال نوير ردًا على تصريحات وكيله، عبر شبكة سكاي: "من غير المعقول أن أعود إلى المنتخب الوطني مرة أخرى، لقد قررت الاعتزال وأنا مقتنع، كان قرارًا واعيًا وسيبقى الأمر على هذا النحو".

وكان نوير قد أعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، عقب بطولة يورو 2024، التي أقيمت في ألمانيا.

وخاض نوير إجمالي 124 مباراة مع المنتخب الألماني، بعدما ظهر لأول مرة في 2 يونيو 2009، استقبل خلالهم 118 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 51 مباراة.

وتوج نوير بلقب وحيد مع المنتخب الألماني، عندما رفع بطولة كأس العالم في عام 2014، بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية بنتيجة (1-0).

بعد 15 عاماً ولقب كأس العالم.. مانويل نوير يعلن اعتزاله الدولي

ألمانيا نوير

