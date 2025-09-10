أكد توماس كروت، وكيل أعمال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، أن موكله لا يمانع العودة من الاعتزال الدولي وتمثيل المنتخب الألماني مجددًا إذا طلب منه المدير الفني يوليان ناجلسمان ذلك.

وقال كروت في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو": "مانويل في أفضل حالاته الآن ويقدم كل ما لديه. إذا كان ناجلسمان يواجه أزمة في مركز الحراسة، فمانويل بصحة جيدة، وإذا استدعاه فلن يرفض بالتأكيد".

ورفض الوكيل إعطاء إجابة قاطعة حول إمكانية مشاركة نوير، الذي سيبلغ الأربعين وقت كأس العالم المقبل، قائلًا: "إذا قلت نعم أو لا الآن فسأفتح بابًا لمشاكل كثيرة".

وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب يورو 2024 في ألمانيا، حيث قرر ناجلسمان الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن كحارس أساسي. لكن الأخير تعرض لإصابة طويلة بعد جراحة في الظهر مطلع يوليو، وهو ما أبعده عن مباريات التصفيات الجارية حتى منتصف نوفمبر.

ورغم تمسك ناجلسمان بتير شتيجن كخيار أول إذا شارك باستمرار مع برشلونة، إلا أن وضعه في النادي الكتالوني ازداد تعقيدًا مع إمكانية تراجعه للحارس الثالث هذا الموسم.

وخلال فترة غياب تير شتيجن، تبادل أوليفر باومان وألكسندر نوبل مهمة حراسة مرمى المنتخب الألماني، وكان باومان الحارس الأساسي في مباراتي التصفيات أمام سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية هذا الشهر.