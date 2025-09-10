المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وكيل نوير: مانويل جاهز للعودة للمنتخب الألماني إذا استدعاه ناجلسمان

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:18 م 10/09/2025
مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ خلال مواجهة باري

نوير

أكد توماس كروت، وكيل أعمال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، أن موكله لا يمانع العودة من الاعتزال الدولي وتمثيل المنتخب الألماني مجددًا إذا طلب منه المدير الفني يوليان ناجلسمان ذلك.

وقال كروت في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو": "مانويل في أفضل حالاته الآن ويقدم كل ما لديه. إذا كان ناجلسمان يواجه أزمة في مركز الحراسة، فمانويل بصحة جيدة، وإذا استدعاه فلن يرفض بالتأكيد".

ورفض الوكيل إعطاء إجابة قاطعة حول إمكانية مشاركة نوير، الذي سيبلغ الأربعين وقت كأس العالم المقبل، قائلًا: "إذا قلت نعم أو لا الآن فسأفتح بابًا لمشاكل كثيرة".

وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب يورو 2024 في ألمانيا، حيث قرر ناجلسمان الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن كحارس أساسي. لكن الأخير تعرض لإصابة طويلة بعد جراحة في الظهر مطلع يوليو، وهو ما أبعده عن مباريات التصفيات الجارية حتى منتصف نوفمبر.

ورغم تمسك ناجلسمان بتير شتيجن كخيار أول إذا شارك باستمرار مع برشلونة، إلا أن وضعه في النادي الكتالوني ازداد تعقيدًا مع إمكانية تراجعه للحارس الثالث هذا الموسم.

وخلال فترة غياب تير شتيجن، تبادل أوليفر باومان وألكسندر نوبل مهمة حراسة مرمى المنتخب الألماني، وكان باومان الحارس الأساسي في مباراتي التصفيات أمام سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية هذا الشهر.

الدوري الألماني منتخب المانيا مانويل نوير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات