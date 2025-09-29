المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فلاهوفيتش يدخل دائرة اهتمامات بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:45 م 29/09/2025
دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس

دوسان فلاهوفيتش

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويمتد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير سابقة أن النادي الإيطالي لم يتمكن من إقناعه بالتجديد، لذا يفضل بيعه بعد نهاية الموسم الحالي بدلا من خسارته مجانا.

وكان من المتوقع بيع اللاعب الصربي هذا الصيف بعدما اقترن اسمه بعدة أندية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع أي منها، قبل أن يعيد يوفنتوس تقييم وضع اللاعب، ويتجه لفكرة تجديد عقده.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية مؤخرا باهتمام بايرن ميونيخ بضم فلاهوفيتش، لكن الأمر في الوضع الحالي لا يتجاوز مرحلة الاهتمام، دون تحضير لتحرك فعلي لضمه.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إلى أن بايرن "لم يتجاوز مرحلة جمع المعلومات الاعتيادية"، ولا يزال بطل ألمانيا غير متأكد مما إذا كان فلاهوفيتش هو الصفقة المثالية.

وعلى جانب آخر فإن بايرن ليس النادي الوحيد الذي يُبدي اهتماما محدودا بالمهاجم الصربي، لكن لا يُتوقع أن يتخذ اللاعب قرارا سريعا بشأن مستقبله.

كان فلاهوفيتش قد انضم إلى يوفنتوس في شتاء 2022 قادما من فيورنتينا مقابل 83 مليون يورو، وشارك مع "البيانكونيري" في 151 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 62 هدفا.

بايرن ميونخ يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش

