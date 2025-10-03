ريال مدريد يزاحم ليفربول على صفقة فرنسية

يسعى نادي ريال مدريد لإبرام صفقة قوية في الدوري الألماني من خلال التعاقد مع الجناح الفرنسي مايكل أوليس، لاعب فريق بايرن ميونيخ.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن هناك رغبة من جانب نادي ريال مدريد في التعاقد مع صاحب الـ23 عامًا، لكن إدارة بايرن ميونيخ تسعى للاحتفاظ باللاعب.

وأفاد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات كريستيان فالك، أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع أوليس في الصيف المقبل.

وانضم النادي الملكي إلى سباق التعاقد مع أوليس الذي يعتبر هدفًا لعدة أندية كبيرة، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، إلا أن "الريدز" يعدون من أبرز المرشحين للحصول على خدمات اللاعب، في محاولة لتعويض محمد صلاح.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد ذكرت عن رغبة ليفربول في ضم أوليس ليكون بديلاً لمحمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع "الريدز" في صيف 2027.

ويقدم أوليس مستويات مميزة مع بايرن ميونيخ، الذي يسعى لتجديد عقد اللاعب حتى 2031 في محاولة لمنع رحيله، حيث يمتد عقده الحالي مع النادي البافاري حتى 2029.

وانضم أوليس إلى بايرن ميونيخ قادمًا من كريستال بالاس في صيف 2024 في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويواصل الجناح الفرنسي تألقه في الموسم الحالي 2025-2026، حيث شارك في 14 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع مثلها.