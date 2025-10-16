المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

يورجن كلوب: ما زلت أشجع دورتموند.. وأتمنى فوزه دائمًا إلا أمام لايبزج

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:34 م 16/10/2025
كلوب

يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق بوروسيا دورتموند، أنه لا يزال يشعر بالانتماء للنادي الألماني، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع مشاهدة مباريات الفريق كمشجع محايد.

وقال كلوب في تصريحات لشبكتي "آر تي إل" قبل مواجهة القمة بين دورتموند وبايرن ميونخ المقررة يوم السبت المقبل في الدوري الألماني: "أريد لدورتموند أن يفوز. في الحقيقة، أتمنى فوزهم في كل المباريات، باستثناء تلك التي يواجهون فيها لايبزج".

ويشغل كلوب حاليًا منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في لايبزج، وهو المنصب الذي تولاه مطلع العام الجاري، بعد نهاية مسيرته التدريبية الطويلة.

وخلال فترة تدريبه لدورتموند بين عامي 2008 و2015، حقق كلوب نجاحات كبيرة، أبرزها الفوز بلقب الدوري الألماني في موسمي 2010-2011 و2011-2012، إلى جانب قيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

ورغم حبه الكبير لدورتموند، أشار كلوب إلى أنه قد لا يتمكن من متابعة مباراة القمة المقبلة، قائلاً: "شاهدت هذه المواجهة مرات عديدة، إنها مباراة رائعة، لكن على الأرجح لن أتمكن من متابعتها هذه المرة بسبب التزاماتي العملية".

الدوري الألماني دورتموند يورجن كلوب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

