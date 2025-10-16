أكد يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق بوروسيا دورتموند، أنه لا يزال يشعر بالانتماء للنادي الألماني، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع مشاهدة مباريات الفريق كمشجع محايد.

وقال كلوب في تصريحات لشبكتي "آر تي إل" قبل مواجهة القمة بين دورتموند وبايرن ميونخ المقررة يوم السبت المقبل في الدوري الألماني: "أريد لدورتموند أن يفوز. في الحقيقة، أتمنى فوزهم في كل المباريات، باستثناء تلك التي يواجهون فيها لايبزج".

ويشغل كلوب حاليًا منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في لايبزج، وهو المنصب الذي تولاه مطلع العام الجاري، بعد نهاية مسيرته التدريبية الطويلة.

وخلال فترة تدريبه لدورتموند بين عامي 2008 و2015، حقق كلوب نجاحات كبيرة، أبرزها الفوز بلقب الدوري الألماني في موسمي 2010-2011 و2011-2012، إلى جانب قيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

ورغم حبه الكبير لدورتموند، أشار كلوب إلى أنه قد لا يتمكن من متابعة مباراة القمة المقبلة، قائلاً: "شاهدت هذه المواجهة مرات عديدة، إنها مباراة رائعة، لكن على الأرجح لن أتمكن من متابعتها هذه المرة بسبب التزاماتي العملية".