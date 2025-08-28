ابتسمت قرعة دور الـ32 في منافسات كأس كاراباو 2025-2026 لمانشستر سيتي وليفربول، بينما لن يشهد الدور أي مواجهات بين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام منافسات الدور المقبل في كأس كاراباو في الفترة بين 15 و22 سبتمبر، على أن يحدد موعد كل مباراة لاحقًا.

قرعة دوري الـ32 في كأس كاراباو

- بورت فالي × أرسنال

- سوانزي سيتي × نوتنجهام فورست

- لينكولن سيتي × تشيلسي

- توتنهام هوتسبير × دونكاستر

- برينتفورد × أستون فيلا

- هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي

- ليفربول × ساوثامبتون

- نيوكاسل يونايتد × برادفورد

- شيفيلد وينزداي × جريمبسي تاون

- وولفرهامبتون × إيفرتون

- كريستال بالاس × ميلوول

- بيرنلي × كارديف سيتي

- ريكسهام × ريدينج

- ويجان أتلتيك × ويكومب

- بارنسلي × برايتون

- فولهام × كامبريدج

ويلتقي فريق عمر مرموش بهدرسفيلد تاون، فريق درجة ثالثة، بينما يواجه فريق محمد صلاح، ساوثامبتون، المشارك هذا الموسم في منافسات دوري الدرجة الثانية أو ما يعرف بـ"تشامبيونشيب".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ودع منافسات كأس كاراباو من دور الـ64 أمام جريمبسي تاون، فريق درجة رابعة.

يشار إلى أن قرعة كأس كاراباو منعت إقامة مواجهات بين الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية، في دور الـ32.