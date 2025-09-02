تسبب عطل في أحد أجهزة الكمبيوتر في نادي جريمبسي تاون في توقيع عقوبة، اليوم الثلاثاء، على النادي الذي اشتهر في الأيام الأخيرة بإقصاء مانشستر ينايتد من دور الـ32 في كأس كاراباو هذا الموسم.

ونجح جريمبسي تاون في اجتياز عقبة مانشستر يونايتد في كأس كاراباو، بعدما تفوق (12-11) بركلات الترجيح.

عقوبة على جريمبسي تاون

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا، أعلن فيه تغريم نادي جريمبسي تاون 20 ألف جنيه إسترليني بسبب إشراك لاعب غير مؤهل أمام مانشستر يونايتد في كأس كاراباو.

وأوضحت شبكة "بي بي سي" البريطانية كواليس معاقبة جريمبسي تاون.

وذكرت أن الفريق الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي أخطأ بإشراك اللاعب كلارك أودور أمام مانشستر يونايتد، إذ تم تسجيل اللاعب المنضم حديثًا في تمام الساعة 12:01، بعد دقيقة و59 ثانية من الموعد النهائي.

وحل أودور من مقاعد بدلاء جريمبسي تاون أمام مانشستر يونايتد، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم صاحب الأرض (2-0) قبل أن يهدر اللاعب نفسه ركلة ترجيح أمام أندريه أونانا.

وفي تقريرها، أكدت الشبكة البريطانية أن جريمبسي تاون هو من أبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بهذا الخطأ، كما أصدر بيانًا ذكر خلاله أن سبب الخطأ يعود إلى عطل وقع في الكمبيوتر أثناء تسجيل اللاعب.

مانشستر يونايتد يترقب

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يكتفي بتغريم الأندية دون إقصائها أو إعادة المباراة، عندما تثبت أن الخطأ كان دون عمد أو بحسن نية.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد لديه مهلة 5 أيام من أجل الاستئناف، لكنها استدركت أن النادي لا ينوي اتخاذ أي خطوات جديدة ولن يتجه إلى طلب إعادة مباراة جريمبسي تاون، كما يعتقد البعض.