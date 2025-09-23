أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه سيُجري تغييرات على تشكيلة فريقه في المباراة المقبلة ضد هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة، مع إتاحة الفرصة للاعبي الأكاديمية للمشاركة.

أبقى غوارديولا على تشكيلته الأساسية دون تغيير في المباريات الـ3 الماضية، ضد أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

هذه هي المرة الثالثة فقط التي يفعل فيها جوارديولا ذلك خلال فترة وجوده مع مانشستر سيتي، حيث سبق أن فعل ذلك في أغسطس وأكتوبر من عام 2021.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدا لن نلعب بنفس التشكيلة الأساسية التي لعبنا بها في المباريات الثلاث الأخيرة، هذا مؤكد".

وأضاف: "لقد قلت مرارا إننا نحترم هذه البطولة، لأننا فزنا بها 4 مرات، لكن المشكلة تكمن في الوصول إليها دون إصابات، لكننا نصل إليها ونحن نعاني من الإصابات"

وواصل المدرب الإسباني: "لذا، فهي فرصة للاعبي الأكاديمية للعب".

وأوضح: "الأولوية هي لمباريات بيرنلي وموناكو وبرينتفورد، كان من الممكن أن تكون مشاركة عمر مرموش ريان شرقي وريان آيت نوري خيارا مثاليا، لكنهم غير قادرين على اللعب بسبب إصابتهم، هذا هو الوضع، سنحاول المنافسة والتأهل".

أعرب جوارديولا أيضا عن أمله في أن يكون هالاند جاهزا لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي يوم السبت.

وأردف: "إيرلينج هالاند كان في فترة تعافي أمس، ولم يتدرب، لم أره أو بقية اللاعبين اليوم بعد، لكنني آمل أن يعود في نهاية الأسبوع المقبل".

وأتم: "لقد كان أسبوعا شاقا للغاية، وخاصة المباراة الأخيرة، وأحيانا يواجه اللاعبون بعض المشاكل، لكنني أعتقد أننا سنكون بخير في نهاية الأسبوع المقبل، آمل ذلك".