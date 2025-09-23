المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

جوارديولا: نحترم كأس الرابطة.. لكن يجب إجراء تغييرات على التشكيل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:19 م 23/09/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه سيُجري تغييرات على تشكيلة فريقه في المباراة المقبلة ضد هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة، مع إتاحة الفرصة للاعبي الأكاديمية للمشاركة.

أبقى غوارديولا على تشكيلته الأساسية دون تغيير في المباريات الـ3 الماضية، ضد أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

هذه هي المرة الثالثة فقط التي يفعل فيها جوارديولا ذلك خلال فترة وجوده مع مانشستر سيتي، حيث سبق أن فعل ذلك في أغسطس وأكتوبر من عام 2021.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدا لن نلعب بنفس التشكيلة الأساسية التي لعبنا بها في المباريات الثلاث الأخيرة، هذا مؤكد".

وأضاف: "لقد قلت مرارا إننا نحترم هذه البطولة، لأننا فزنا بها 4 مرات، لكن المشكلة تكمن في الوصول إليها دون إصابات، لكننا نصل إليها ونحن نعاني من الإصابات"

وواصل المدرب الإسباني: "لذا، فهي فرصة للاعبي الأكاديمية للعب".

وأوضح: "الأولوية هي لمباريات بيرنلي وموناكو وبرينتفورد، كان من الممكن أن تكون مشاركة عمر مرموش ريان شرقي وريان آيت نوري خيارا مثاليا، لكنهم غير قادرين على اللعب بسبب إصابتهم، هذا هو الوضع، سنحاول المنافسة والتأهل".

أعرب جوارديولا أيضا عن أمله في أن يكون هالاند جاهزا لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي يوم السبت.

وأردف: "إيرلينج هالاند كان في فترة تعافي أمس، ولم يتدرب، لم أره أو بقية اللاعبين اليوم بعد، لكنني آمل أن يعود في نهاية الأسبوع المقبل".

وأتم: "لقد كان أسبوعا شاقا للغاية، وخاصة المباراة الأخيرة، وأحيانا يواجه اللاعبون بعض المشاكل، لكنني أعتقد أننا سنكون بخير في نهاية الأسبوع المقبل، آمل ذلك".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا كأس الرابطة

ما قبل المباراة
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
الأهلي

الأهلي

3

حصد المارد الأحمر 9 نقاط حتى الآن في الدوري الممتاز من فوزين، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة، الأمر الذي قاده للتراجع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الحادي عشر. على الجانب الآخر، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري، من خلال انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

تفاصيل المباراة
