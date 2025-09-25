المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قرعة كأس كاراباو.. ليفربول أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي ضد سوانزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:23 ص 25/09/2025
كأس كاراباو

كأس كاراباو

أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو"، عن عدة مواجهات هامة بين أندية "بريميرليج"، وجاء ذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من المسابقة.

وأقيمت قرعة كأس كاراباو، لمعرفة مواجهات دور الـ16 من المسابقة، التي توج بها نيوكاسل يونايتد في النسخة الماضية، حيث حمل الماكبايس اللقب الأول لهم حينها.

قرعة كأس كاراباو

شهدت قرعة كأس كاراباو 4 مباريات تجمع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه نيوكاسل نظيره توتنهام، وأرسنال يستضيف برايتون، وليفربول يواجه كريستال بالاس، وولفرهامبتون يستقبل تشيلسي.

وتأهلت 3 فرق من ويلز إلى الدور الرابع للمرة الأولى، وسيواجه ثنائي بعضهما البعض حين يلتقي ريكسهام بنظيره كارديف، ويستضيف سوانزي منافسه مانشستر سيتي.

من المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع من المسابقة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 أكتوبر.

- أرسنال أمام برايتون

- جريمبسي أمام برينتفورد

- سوانزي أمام مانشستر سيتي

- نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام هوتسبير

- ريكسهام أمام كارديف سيتي

- ليفربول أمام كريستال بالاس

- وولفرهامبتون أمام تشيلسي

- ويكومب أمام فولهام

ليفربول نيوكاسل مانشستر سيتي كأس كاراباو قرعة كاراباو

