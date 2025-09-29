أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "EFL" عن جدول مباريات الدور الرابع من كأس الرابطة "كأس كاراباو 2025".

وكانت الأدوار السابقة من البطولة هذا الموسم قد شهدت مفاجآت عدة، أبرزها تأهل جريمسبي تاون، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، الذي أقصى مانشستر يونايتد.

وتقام مباريات الدور الرابع (دور الـ16) لبطولة كأس كاراباو 2025 يومي 28 و29 أكتوبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الدور الرابع من كأس كاراباو 2025.

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

جريمسبي تاون × برينتفورد - 9:45 مساء

وايكومب واندررز × فولهام - 9:45 مساء

ريكسهام × كارديف سيتي - 10:00 مساء

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

أرسنال × برايتون - 9:45 مساء

ليفربول × كريستال بالاس - 9:45 مساء

سوانزي سيتي × مانشستر سيتي - 9:45 مساء

وولفرهامبتون × تشيلسي - 9:45 مساء

نيوكاسل يونايتد × توتنهام هوتسبير - 10:00 مساء

