كشف الجهاز الفني لنادي برشلونة، بقيادة المدرب هانسي فليك، عن تشكيل الفريق لمواجهة جوادالاخارا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ويضرب فريق برشلونة موعدًا مع نظيره جوادالاخارا، ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات بطولة كأس ملك إسبانيا، ويستضيف اللقاء ملعب بيدرو إسكارتين.

تشكيل برشلونة أمام جوادالاخارا

شهدت اختيارات هانسي فليك، لمباراة فريقه أمام جوادالاخارا، عدة تغييرات إذ فضل المدرب الألماني إراحة العديد من اللاعبين، أبرزهم ليفاندوفسكي.

ودفع فليك بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وحرص على إشراك بعض اللاعبين الشباب مثل مارك بيرنال وجوفري تورنتس لمنحهم الفرصة للظهور.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كريستينسين، مارك بيرنال، إريك جارسيا، جوفري تورنتس.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني بردجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: خوان جارسيا، تشيزني، بالدي، كوبارسي، كوندي، جيرارد مارتن، درو، تومي، بيدري، رافينيا وفيران.