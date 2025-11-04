حسم فريق "G" تأهله إلى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2025-26، وذلك بعدما فاز مساء اليوم الثلاثاء، على مركز شباب أطفيح بنتيجة 3-1.

ويتولى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، رئاسة نادي "G"، والمدير الفني لفريق الكرة هو إبراهيم صلاح.

وانتصر فريق شيكابالا على مركز شباب أطفيح في المرحلة الثانية من دور الـ 64 لبطولة كأس مصر.

وجرت العادة أن يلتقي فريق القسم الثاني من بطولة الدوري المصري، مع فريق الدوري المصري الممتاز في دور الـ 32 بالتحديد.

وقد يشاء القدر أن تجبر قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر مواجهة شيكابالا لفريقه السابق، حيث قد يلتقي فريق "G" ضد نادي الزمالك حامل لقب البطولة في الموسم الماضي.

في حال تطبيق هذا السيناريو سيكون على طريقة مسلسل "ابن النادي" الذي التقى فيه مدرب فريق نادي الشعلة مع الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان مدرب الفريق وقتها أحد مشجعي الفريق الأحمر.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا نفسه يؤكد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2، أنه في حال تأهل ناديه لمواجهة الزمالك في كأس مصر لن يستطيع التواجد في أرضية الملعب، نظرًا لأنه كان قائدًا تاريخيا للفريق الأبيض لسنوات عديدة.