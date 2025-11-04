المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على طريقة "ابن النادي".. الرئيس شيكابالا قد يواجه الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:32 م 04/11/2025
شيكابالا

محمود شيكابالا - رئيس نادي "G"

حسم فريق "G" تأهله إلى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2025-26، وذلك بعدما فاز مساء اليوم الثلاثاء، على مركز شباب أطفيح بنتيجة 3-1.

ويتولى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، رئاسة نادي "G"، والمدير الفني لفريق الكرة هو إبراهيم صلاح.

وانتصر فريق شيكابالا على مركز شباب أطفيح في المرحلة الثانية من دور الـ 64 لبطولة كأس مصر.

وجرت العادة أن يلتقي فريق القسم الثاني من بطولة الدوري المصري، مع فريق الدوري المصري الممتاز في دور الـ 32 بالتحديد.

وقد يشاء القدر أن تجبر قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر مواجهة شيكابالا لفريقه السابق، حيث قد يلتقي فريق "G" ضد نادي الزمالك حامل لقب البطولة في الموسم الماضي.

في حال تطبيق هذا السيناريو سيكون على طريقة مسلسل "ابن النادي" الذي التقى فيه مدرب فريق نادي الشعلة مع الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان مدرب الفريق وقتها أحد مشجعي الفريق الأحمر.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا نفسه يؤكد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2، أنه في حال تأهل ناديه لمواجهة الزمالك في كأس مصر لن يستطيع التواجد في أرضية الملعب، نظرًا لأنه كان قائدًا تاريخيا للفريق الأبيض لسنوات عديدة.

الزمالك كأس مصر شيكابالا نادي "G"

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg