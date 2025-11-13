كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، والتي ضمت المهاجم المصري عمرو ناصر، نجم فاركو السابق والزمالك الحالي.

وتواجد عمرو ناصر في القائمة التي ضمت 11 لاعبًا، أبرزهم ديكلان رايس نجم أرسنال، ولامين يامال جناح برشلونة.

"هدف عالمي من دبل كيك".. عمرو ناصر يسجل الهدف الثاني لفريق فاركو في مرمى الأهلي

(الأهلي 0 - 2 فاركو) pic.twitter.com/oESzDzdnZZ — ON Sport (@ONTimeSports) April 17, 2025

وينافس عمرو ناصر على جائزة بوشكاش، بفضل هدفه في شباك الأهلي، مع فريقه السابق فاركو، بركلة مقصية رائعة، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة خلال الموسم الماضي.

وسيواجه عمرو ناصر منافسة شرسة مع عدة نجوم، أبرزهم ديكلان رايس لاعب خط وسط أرسنال، الذي هز شباك ريال مدريد بركلة حرة مباشرة متقنة في دوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، من خلال هدفه في شباك إسبانيول بلقاء الديربي الكتالوني، في الدوري الإسباني، والذي جاء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.