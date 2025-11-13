المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ينافس يامال ورايس.. هدف عمرو ناصر في الأهلي مرشح لجائزة "بوشكاش" (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:24 م 13/11/2025
عمرو ناصر

عمرو ناصر مهاجم فاركو السابق والزمالك الحالي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، والتي ضمت المهاجم المصري عمرو ناصر، نجم فاركو السابق والزمالك الحالي.

وتواجد عمرو ناصر في القائمة التي ضمت 11 لاعبًا، أبرزهم ديكلان رايس نجم أرسنال، ولامين يامال جناح برشلونة.

وينافس عمرو ناصر على جائزة بوشكاش، بفضل هدفه في شباك الأهلي، مع فريقه السابق فاركو، بركلة مقصية رائعة، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة خلال الموسم الماضي.

وسيواجه عمرو ناصر منافسة شرسة مع عدة نجوم، أبرزهم ديكلان رايس لاعب خط وسط أرسنال، الذي هز شباك ريال مدريد بركلة حرة مباشرة متقنة في دوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، من خلال هدفه في شباك إسبانيول بلقاء الديربي الكتالوني، في الدوري الإسباني، والذي جاء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي بوشكاش عمرو ناصر

