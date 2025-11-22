المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رحيله أحد الخيارات.. يلا كورة يكشف مصير ديانج داخل الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:13 م 17/11/2025
ديانج

أليو ديانج لاعب الأهلي

أصبح وضع اللاعب المالي الدولي أليو ديانج، متوسط ميدان فريق الأهلي، غامضًا من حيث التجديد، وهنا ينتهي عقد اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد الدولي المالي نظرًا لاعتباره من الركائز الأساسية في الفريق الأحمر منذ أن تعاقد معه في صيف 2019، قادمًا من مولودية الجزائر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الإثنين، إن إدارة الأهلي ستفتح ملف التجديد مع أليو ديانج عقب عودته إلى القاهرة نظرًا لتواجده مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الحالي.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ستعرض على ديانج عرضها المالي، وهنا في حال عدم تجديد العقد سيتم مناقشة رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تجنبًا لاحتمالية خسارته مجانًا.

صاحب الـ28 عامًا خاض تجربة على سبيل الإعارة مع نادي الخلود في الموسم الماضي قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي في هذا الموسم.

وخاض الدولي المالي 15 مباراة مع الأهلي خلال هذا الموسم سواء على مستوى بطولات الدوري أو دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر المصري.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يستعد لخوض مباراة شبيبة القبائل والمقرر لها يوم السبت المقبل في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا أليو ديانج

