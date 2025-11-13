أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في العالم "بوشكاش" لعام 2025.

وضمت القائمة عدد كبير من الأهداف الجيدة، ولكن من بينهم هدف عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في شباك الأهلي.

عمرو ناصر سجل هدفه الخيالي في شباك الأهلي على طريقة "بدل كيك"، حيث استقبل كرة عرضية ومن ثم سدد الكرة في شباك مصطفى مخلوف، وذلك عندما التقى فاركو مع الأهلي في بطولة كأس الرابطة المحترفة.

المصري الثاني بعد صلاح

ويعد عمرو ناصر هو ثاني لاعب مصري يترشح لجائزة بوشكاش في القائمة المختصرة بعد النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي فاز بها في عام 2018 عندما حقق فريق ليفربول الفوز على إيفرتون، حيث حصل وقتها على نسبة تصويت 38%.

لمشاهدة الهدف اضغط هنا

وينافس عمرو ناصر على الجائزة أكثر من لاعب عالمي، من بينهم لامين يامال وهو ما سنوضحه في السطور التالي:

1- اليراندرو.. فيتوريا ضد كروزيرو.. التي أقيمت يوم 19 أغسطس 2024.

2- أليساندرو ديولا.. كالياري ضد فينيسيا.. التي أقيمت يوم 18 مايو 2025.

3- بيدرو دي لا فيجا.. كروز أزول ضد سياتل ساوندرز.. التي أقيمت يوم 31 يوليو 2025.

4- سانتياجو مونتيل.. إنديبندينتي ضد إنديبندينتي ريفادافيا.. التي أقيمت يوم 11 مايو 2025.

5- عمرو ناصر.. الأهلي ضد فاركو.. التي أقيمت يوم 17 أبريل 2025.

6- كارلوس أورانتيا.. كويريتارو ضد أطلس.. التي أقيمت يوم 16 أبريل 2025.

7- لوكاس ريبيرو.. ماميلودي صنداونز ضد بوروسيا دورتموند.. التي أقيمت يوم 21 يونيو 2025.

8- ديكلان رايس.. أرسنال ضد ريال مدريد.. التي أقيمت يوم 8 أبريل 2025.

9- رزقي ريدو.. بيرسيجا جاكرتا ضد أريما.. التي أقيمت يوم 9 مارس 2025.

10- كيفن رودريجيز.. قاسم باشا ضد ريزسبور.. التي أقيمت يوم 9 فبراير 2025.

11- لامين يامال.. اسبانيول ضد برشلونة.. التي أقيمت يوم 15 مايو 2025.