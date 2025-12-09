موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع كايزر تشيفز

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الزمالك مع مضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بنتيجة 1-1 في كأس الكونفدرالية، ليحصل الفريق الأبيض على فترة راحة طويلة، قبل مواجهته المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف نادي الزمالك مبارياته، من بوابة بطولة كأس الرابطة، التي يفتتح فيها مشواره بدور المجموعات، بمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية، يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر المقبل، على أرضية ملعب هيئة قناة السويس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وسيخوض الزمالك مباراته المقبلة بدون لاعبيه الدوليين، الذين سيختارهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكانت القرعة قد أوقعت نادي الزمالك في المجموعة الثالثة بكأس الرابطة، والتي تضم 6 أندية آخرى هي: كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود، سموحة، الاتحاد السكندري، زد والمصري.

وكان الزمالك قد تعادل مع مضيفه كايزر تشيفز في ملعب بيتر موكابا بجنوب أفريقيا، حيث سجل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف الأبيض الوحيد، بينما أحرز الحارس محمد صبحي هدفًا عكسيًا لصالح أصحاب الأرض في الوقت القاتل.