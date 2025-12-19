المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا يزال يطارد فوزه الأول.. الأهلي يتحدى شفرة كأس الرابطة وسيراميكا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:53 ص 19/12/2025
الأهلي

لاعبو النادي المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن فك شفرة بطولة كأس رابطة الأندية، في مشاركته الرابعة، عندما يلتقي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، حامل لقب النسخ الثلاثة السابقة.

مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية مساء اليوم الجمعة.

الأهلي وشفرة كأس الرابطة

ويدخل الأهلي بقيادة ييس توروب، المدير الفني الدنماركي للفريق، مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، بحثًا عن تعويض إخفاق الجولة الأولى بعد السقوط أمام إنبي بركلة جزاء.

ييس توروب أعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا، بقوام يضم مجموعة من اللاعبين الشباب، والتي شهدت أيضًا عودة محمد شريف.. طالع قائمة الأهلي بالكامل من هنا

شفرة كأس الرابطة لا تزال تعاند الأهلي، في نستختها الرابعة، حيث إن المارد الأحمر في 3 نسخ لعبها، تكبد 5 هزائم وتعادل في 4 مباريات، إلى جانب هزيمة اعتبارية في نسخة 22-23 التي اعتذر عن عدم استكمالها وقتها.

ويملك الأهلي سجلًا كاسحًا أمام سيراميكا كليوباترا، بانتصاره 12 مرة مقابل تعادلين، خلال 14 مباراة على مستوى الدوري الممتاز وكأس السوبر، لكن مواجهة اليوم ستكون الأولى بينهما في كأس عاصمة مصر.

الأهلي دون رصيد من النقاط، يتواجد في المركز السادس بترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أندية: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي خسر مباراته الأولى أمام إنبي (0-1)، كما أن خصمه سيراميكا كليوباترا كان قد هُزم أيضًا لكن ضد طلائع الجيش بنتيجة (0-2).

بطاقة المباراة

المباراة: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

الحدث: كأس رابطة الأندية.

الموعد: الثامنة مساء اليوم الجمعة.

المكان: استاد المقاولون العرب.

الحكم: محمد العتباني.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس رابطة الأندية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg