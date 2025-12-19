يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن فك شفرة بطولة كأس رابطة الأندية، في مشاركته الرابعة، عندما يلتقي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، حامل لقب النسخ الثلاثة السابقة.

مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية مساء اليوم الجمعة.

الأهلي وشفرة كأس الرابطة

ويدخل الأهلي بقيادة ييس توروب، المدير الفني الدنماركي للفريق، مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، بحثًا عن تعويض إخفاق الجولة الأولى بعد السقوط أمام إنبي بركلة جزاء.

ييس توروب أعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا، بقوام يضم مجموعة من اللاعبين الشباب، والتي شهدت أيضًا عودة محمد شريف.. طالع قائمة الأهلي بالكامل من هنا

شفرة كأس الرابطة لا تزال تعاند الأهلي، في نستختها الرابعة، حيث إن المارد الأحمر في 3 نسخ لعبها، تكبد 5 هزائم وتعادل في 4 مباريات، إلى جانب هزيمة اعتبارية في نسخة 22-23 التي اعتذر عن عدم استكمالها وقتها.

ويملك الأهلي سجلًا كاسحًا أمام سيراميكا كليوباترا، بانتصاره 12 مرة مقابل تعادلين، خلال 14 مباراة على مستوى الدوري الممتاز وكأس السوبر، لكن مواجهة اليوم ستكون الأولى بينهما في كأس عاصمة مصر.

الأهلي دون رصيد من النقاط، يتواجد في المركز السادس بترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أندية: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي خسر مباراته الأولى أمام إنبي (0-1)، كما أن خصمه سيراميكا كليوباترا كان قد هُزم أيضًا لكن ضد طلائع الجيش بنتيجة (0-2).

بطاقة المباراة

المباراة: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

الحدث: كأس رابطة الأندية.

الموعد: الثامنة مساء اليوم الجمعة.

المكان: استاد المقاولون العرب.

الحكم: محمد العتباني.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.