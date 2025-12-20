المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة بعد الفوز على حرس الحدود

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:23 م 20/12/2025 تعديل في 10:32 م
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك وحرس الحدود

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود على ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل الإيجابي أمام كهرباء الإسماعيلية (3-3) قبل الفوز على حرس الحدود (2-1).

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة كل من الزمالك، المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

نجح الزمالك أن يرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتساوي مع المصري البورسعيدي (4 نقاط).

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

تابع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

طالع جدول مباريات كأس أمم أفريقيا من هنا

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025

 

ترتيب مجموعة الزمالك مباراة الزمالك اليوم الزمالك اليوم موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود الزمالك وحرس الحدود مباراة الزمالك اليوم مباشر zamalek sc مباراة الزمالك القادمة كاس عاصمه مصر

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 1
أرسنال

أرسنال

70

اوووو القائم يمنع أرسنال من هدف للمرة الثاني بعد تسديدة قوية من زوبيميندي داخل منطقة الجزاء وتصطدم الكرة في القائم الأيسر لحارس لإيفرتون

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
