حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود على ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل الإيجابي أمام كهرباء الإسماعيلية (3-3) قبل الفوز على حرس الحدود (2-1).

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة كل من الزمالك، المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

نجح الزمالك أن يرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتساوي مع المصري البورسعيدي (4 نقاط).

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

تابع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

طالع جدول مباريات كأس أمم أفريقيا من هنا

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025