اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري.

ويلعب الأهلي مساء الغد الجمعة، مع فاركو على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تدريبات الأهلي

وحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن الفريق اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

كما أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق ‏لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.

وكان الأهلي قد تعادل مع مودرن سبورت، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي، في افتتاح مبارياته ‏بالموسم الجديد.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب الأهلي أمام فاركو، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما فشل خوسيه ريبيرو في أول مباراة له بالدوري المصري مع النادي الأهلي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي على قناة أون سبورت1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

