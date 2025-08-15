يستعد الأهلي لمواجهة فاركو في ثاني مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويستضيف الأهلي نظيره فاركو، في تمام التاسعة من مساء غدٍ على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بداية متعثرة

ويدخل الأهلي مباراة فاركو وهو يبحث عن فوزه الأول تحت قيادة خوسيه ريبيرو في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لا شك أن بداية خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي، لم تكن على مستوى طموحات الجماهير، التي تبحث دائما عن الفوز، ولا تقبل غير ذلك.

أجانب الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي الأولى أمام مودرن سبورت، غياب اللاعبين الأجانب عن تشكيل الفريق الأحمر.

ولم يشهد تشكيل الأهلي الأساسي، سوى التونسي محمد علي بن رمضان، بينما شارك أشرف بنشرفي، ونييتس جراديشار كبدلاء في الشوط الثاني.

ويمتلك الأهلي الخماسي، محمد علي بن رمضان، وأشرف بنشرقي، وأشرف داري، وأليو ديانج، ونييتس جراديشار.

وبالنظر إلى الخماسي، فمشاركتهم تبدو ضرورية بالنسبة للجماهير، على الرغم من عدم اقتناع خوسيه ريبيرو باللاعبين.

وما يؤكد عدم اقتناع ريبيرو باللاعبين، هو عدم الدفع بفهم في التشكيل الأساسي منذ مجيئه.

ريبيرو افتتح مشواره الرسمي مع الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو الماضي.

وخلال الـ3 مباريات للأهلي في دور المجموعات، لم يعتمد ريبيرو إلا على أشرف داري في خط الدفاع، فيما كان ديخل الرباعي الآخر كبدلاء، وكان لديانج أقل نصيب من المشاركات، حيث إنه لم يشارك إلا في مباراة بورتو الأخيرة كبديل.

ويبقى أجانب الأهلي لغز محير في الأهلي، تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، خاصة وأن الجاهير ترى أن الخماسي لا بد أن يشارك بشكل أساسي.

ولم يعرف المدرب الإسباني، الفوز مع الأهلي متى الآن منذ قدومه إلى الفريق قبل شهرين ونصف، حيث خاض 4 مباريات، تعادل في 3 وخسر أخرى.