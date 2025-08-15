المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة الشحات واستبعاد العش.. "يلا كورة" يكشف قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

09:20 م 14/08/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

استقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب النادي الأهلي، على ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع فاركو مساء الغد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

أقرأ أيضا.. قناة الأهلي: إمام عاشور اقترب من العودة للتدريبات

عودة الشحات وأحمد رمضان

وحسبما أكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، فإن القائمة شهدت عودة حسين الشحات وأحمد رمضان وغياب مصطفى العش بالإضافة إلى استبعاد ياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

كما يفتقد الأهلي حاليًا جهود الثنائي مروان عطية وإمام عاشور بسبب الإصابة.

أقرأ أيضا.. يلا كورة يكشف قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

في الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

في الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الدوري المصري فاركو الشحات قائمة الأهلي العش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520300/عودة-الشحات-واستبعاد-العش-يلا-كورة-يكشف-قائمة-الأهلي-لمواجهة-فاركو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "رمضان حسن", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86/202" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"عودة الشحات واستبعاد العش.. "يلا كورة" يكشف قائمة الأهلي لمواجهة فاركو", "alternativeHeadline":""يلا كورة" يكشف قائمة الأهلي لمواجهة فاركو", "description": "استقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب النادي الأهلي، على ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/10/529677687-1311344430359822-5892771801296275332-n-easy-resize-com2025_8_10_11_28.webp", "keywords": "الشحات-العش-قائمة الأهلي-الدوري المصري-فاركو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520300/عودة-الشحات-واستبعاد-العش-يلا-كورة-يكشف-قائمة-الأهلي-لمواجهة-فاركو", "articleBody": "استقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب النادي الأهلي، على ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.ويلعب الأهلي مع فاركو مساء الغد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.أقرأ أيضا.. قناة الأهلي: إمام عاشور اقترب من العودة للتدريباتعودة الشحات وأحمد رمضانوحسبما أكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، فإن القائمة شهدت عودة حسين الشحات وأحمد رمضان وغياب مصطفى العش بالإضافة إلى استبعاد ياسر إبراهيم بسبب الإصابة.كما يفتقد الأهلي حاليًا جهود الثنائي مروان عطية وإمام عاشور بسبب الإصابة.أقرأ أيضا..&nbsp;يلا كورة يكشف قائمة الأهلي أمام مودرن سبورتوضمت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كلا من:حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.في الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.في الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.في الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/10/529677687-1311344430359822-5892771801296275332-n-easy-resize-com2025_8_10_11_28.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 14T21:20: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-14T22:07:27+03:00", "datePublished" : "2025-08-14T21:20:00+03:00" }