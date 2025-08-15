استقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب النادي الأهلي، على ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع فاركو مساء الغد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

عودة الشحات وأحمد رمضان

وحسبما أكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، فإن القائمة شهدت عودة حسين الشحات وأحمد رمضان وغياب مصطفى العش بالإضافة إلى استبعاد ياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

كما يفتقد الأهلي حاليًا جهود الثنائي مروان عطية وإمام عاشور بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

في الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

في الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

