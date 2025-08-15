المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إكرامي يكشف لأول مرة كواليس جديدة في أزمة رمضان صبحي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:37 م 15/08/2025
إكرامي

إكرامي الشحات

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق عن كواليس أزمة زوج ابنته رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي ألقت القبض رمضان صبحي يوم 29 يوليو الماضي وذلك أثناء قدومه من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي في قضية تزوير بالجيزة قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.

بسبب قضية التزوير.. القبض على رمضان صبحي بعد عودته من تركيا

رمضان صبحي بخير وتعافى من الإصابة

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "رمضان صبحي بخير وتعافى من الإصابة التي تعرض لها في معسكر تركيا وإن شاء الله سيكون موجودا في المباريات القادمة مع بيراميدز".

وغاب رمضان صبحي عن الجولتين الأولى والثانية في الدوري أمام وادي دجلة والإسماعيلي.

في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يخطف فوزًا صعبًا أمام الإسماعيلي بالدوري

أزمة رمضان صبحي

وأضاف: "رمضان ليس له علاقة بالأزمة الأخيرة (الولد سبب الأزمة قال إنه ميعرفش رمضان وذكر ذلك في التحقيقات)".

وأكمل: "رمضان صبحي لم يطلب من أي شخص أن يؤدي الامتحان بدلًا منه، وهذا لم يحدث على الإطلاق".

وتابع: "مشكلة الضبط والإحضار في هذا التوقيت وبهذا الشكل جاء بسبب أنه تم إرسال أكثر من استدعاء على محل الإقامة القديم في المهندسين ولم يصل له أي شيء في عنوانه الجديد".

أبرز مباريات اليوم.. الأهلي ضد فاركو.. وصلاح يقص شريط البريميرليج

 

الدوري المصري إكرامي رمضان صبحي بيراميدز

