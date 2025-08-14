المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يخطف فوزًا صعبًا أمام الإسماعيلي بالدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:03 م 14/08/2025
بيراميدز والإسماعيلي

بيراميدز والإسماعيلي

فاز بيراميدز أمام ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة بيراميدز والإسماعيلي، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز الأول

وحصل بيراميدز على أول 3 نقاط في الدوري المصري، فيما تلقى الإسماعيلي الهزيمة الأولى في الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الرابع، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ15 بنقطة وحيدة.

تفاصيل المباراة

أهدر محمد خطاري فرصة هدف محقق للإسماعيلي في الدقيقة 2، بعدما ارتدت الكرة من مدافعي بيراميدز داخل منطقة الجزاء، لكنه صوب كرة فوق المرمى.

وأهدر فيستون ماييلي فرصة هدف محقق لبيراميدز في الدقيقة 21، حيث أرسل محمد الشيبي كرة عرضية، قابلها بضربة رأسية فوق المرمى.

وحصل محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز، على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول؛ بسبب اعتراضه على الحكم.

وسجل فيستون ماييلي هدفًا لبيراميدز قبل صافرة نهاية الشوط الأول، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأهدر أحمد سامي فرصة هدف لبيراميدز في الدقيقة 58، حيث أرسل كريم حافظ كرة عرضية من جهة اليسار قابلها بتصويبة رأسية سهلة.

وتعرض مروان حمدي لاعب الإسماعيلي لإصابة قوية في الدقيقة 60 من زمن المباراة، خرج على إثرها من اللقاء.

أنقذ عبد الله جمال حارس مرمى الإسماعيلي، مرماه من هدف محقق أمام عدب الرحمن مجدي لاعب بيراميدز في الدقيقة 63.

وجاء هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 82، عن طريق مروان حمدي من ضربة رأسية.

4 بطاقات حمراء في المباراة

وتعرض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز للطرد المباشر من جانب أمين عمر حكم المباراة في الدقيقة 83؛ بسبب الاعتراض.

كما حصل أحد أفراد الجهاز الفني لبيراميدز على بطاقة حمراء.

وحصل بلاتي توريه لاعب بيراميدز، على بطاقة حمراء في الدقيقة 85، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

واهدر أحمد قطة فرصة هدف ثاني لبيراميدز في الدقيقة 90+3، بعدما تلقى كرة بينية من مروان حمدي ليدخل إلى منطقة الجزاء وهو خاليًا من الرقابة لكنه صوب كرة فوق المرمى.

وتعرض محمد إيهاب لاعب نادي الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 90+4 بعد تدخله العنيف على لاعب بيراميدز.

وأتيحت فرصة هدف ثاني لبيراميدز عن طريق مهند لاشين الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار المرمى.

الدوري المصري الإسماعيلي بيراميدز

